Фердинанд высказался о поведении Роналду после замены в матче с «Янг Бойз»

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о поведении португальского форварда Криштиану Роналду после замены в поединке Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз». Звездный игрок периодически вскакивал со скамейки и давал указания партнерам.

«На месте наставника я бы попросил Роналду присесть. Конечно, это Криштиану, он очень эмоционален и всегда стремится к победе. Он заработал себе определенный статус и может позволить себе такое поведение. С этим трудно что-то поделать», - передает слова эксперта Metro.

Матч завершился сенсационным поражением «красных дьяволов» со счетом 1:2. В следующем туре команда Сульшера на своем поле встретится с «Вильярреалом».