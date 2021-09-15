Погба – о поражении от «Янг Бойз: «Не тот результат, что мы ждали»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дал короткий комментарий после неудачного выезда своей команды в Берн на игру первого тура Лиги чемпионов.

Несмотря на быстрый мяч авторства Криштиану Роналду, манкунианцы уступили в гостях со счётом 1:2.

«Не тот результат, что мы ждали. Но мы вернёмся», - написал француз у себя в профиле в «Инстаграм» под фото, сделанным после вчерашнего поединка.

Следующий свой матч в Лиге чемпионов «красные дьяволы» проведут 29 сентября. Соперником англичан станет «Вильярреал».

Ранее мнением относительно проигрыша в Швейцарии поделился главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер.