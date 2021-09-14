Роналду снова забил, но удаление оставило «МЮ» без набранных очков в первом туре Лиги чемпионов

Открыли групповой этап Лиги чемпионов в Швейцарии матчем «Янг Бойз» - «Манчестер Юнайтед».

Футболистам Сульшера досталась довольно простая группа, представился даже шанс поквитаться с «Вильярреалом» за недавний финал Лиги Европы, который «красные» благополучно проиграли. Тут ещё и Криштиану Роналду подоспел, в первом же матче бабахнувший дублем по «Ньюкаслу». В общем, искать фаворита в матче «Янг Бойз» - «Манчестер Юнайтед» никто не собирался. Англичане явно заявили о своих намерениях.

Травмирован Рэшфорд, травмирован Алекс Теллес, но у Сульшера глубина состава на высшем уровне. Наконец-то получил шанс выйти с первых минут Донни ван де Беек, а в запасе остался целый Рафаэль Варан, но атакующую четвёрку теперь уже сложно подвергнуть изменениям. Криштиану Роналду при поддержке Фернандеша, Погба и Санчо. Правда, Джейдон отыграл всего 37 минут.

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Случилась замена уже после гола Криштиану Роналду. Португалец феерически вернулся в «МЮ», забив во втором мачте подряд. А помог ему в этом другой португалец. Бруну Фернандеш получил мяч от Люка Шоу на левом фланге и «шведой» вырезал классный пас в штрафную площадь. Там Роналду легко оторвался от Гарсии, одним касанием переправив мяч в сетку – 0:1. Но скучному матчу не дал случиться Уан-Биссака. Под конец первого тайма Аарон решил прямой ногйо пойти на Мартинеса. Опасная игра и справедливая красная карточка.

Сульшер отреагировал моментально, выпустив Диогу Далота вместо Джейдона Санчо. Швейцарцы тоже не оставили численное превосходство без внимания. Фасснахт ещё до перерыва обязан был сравнивать счёт, но банально не попал в створ ворот с угла вратарской площади, загубив отличный прострел Нгамале. Всё контролировал «МЮ», но Уан-Биссака доставил проблем своей команде. Сульшер же постепенно делал замены оборонительного толка, выпустив Варана вместо ван де Беека. Так и не получается у Донни поиграть за «Манчестер Юнайтед».

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«Янг Бойз» почувствовал силу, «Манчестер Юнайтед» стал играть слишком робко, а времени было много. Англичане закономерно пропустили в игре 10 на 11, случилось это ещё в середине второго тайма. Мешак Элиа с правого полуфланга прострели на 11-метровую отметку, Нгамале пробил в борьбе с Вараном, а рикошет от Хефти помог переиграть Давида Де Хеа – 1:1. «Янг Бойз» пошёл за победой. Было ещё подобие навала, серия опасных угловых ударов, которая завершались ударом Гарсии - мяч застрял в суматохе. Англичане же просто тянули время, практически отбивались.

Шло время, но не выстоял всё-таки «Манчестер Юнайтед» в Швейцарии. «Янг Бойз» может быть доволен своим характером - на пятой компенсированной минуте добыта победа. Лингард ужасающей передачей на Де Хеа подарил мяч Сибачо, которому осталось лишь покатить мимо опешившего голкипера - 2:1. Минисенсацией стартует Лига чемпионов!