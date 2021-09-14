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Лига чемпионов

Роналду снова забил, но удаление оставило «МЮ» без набранных очков в первом туре Лиги чемпионов

14 Сентября 2021 • 21:42 Комментировать (13)
Янг Бойз
2:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Открыли групповой этап Лиги чемпионов в Швейцарии матчем «Янг Бойз» - «Манчестер Юнайтед».

Протокол игры  
Янг Бойз 2:1 Манчестер Юнайтед
    13' Роналду Криштиану (0:1)
(1:1) Нгамале Муми 66'    
(2:1) Сибачо Жордан 90'    
Фон Балльмоос Давид Хефти Сильван   83' (Сулеймани Миралем (   83') Али Мохамед Лаупер Сандро   90' (Зесигер Седрик (   90') Гарсия Улиссес Мартинс Кристофер   50'   82' (Ридер Фабиан (   82') Фасснахт Кристиан   45' Эбишер Мишель Сьерро Венсан   46' (Сибачо Жордан (   46') Нгамале Муми Элиа Мешак   90' (Канга Вилфрид (   90')
Запасные: Февр Гийом Янкевиц Александр Бюрги Николас Масейрас Кентен Цбинден Леандро Шпильман Марвин Мамбимби Феликс
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон   35' Линделоф Виктор Магуайр Гарри Шоу Люк Ван де Бек Донни   46' (Варан Рафаэль (   46'   64') Фред Сантос   89' (Марсьяль Антони (   89') Санчо Джедон   37' (Далот Диогу (   37') Фернандеш Бруну   72' (Матич Неманья (   72') Погба Поль Роналду Криштиану   72' (Лингард Джесси (   72')
Запасные: Мата Хуан Байи Эрик Гринвуд Мэйсон Хитон Том Коварж Матей Эланга Энтони
14 сентября. Стадион "Стад де Суиз" (Берн).

 

Футболистам Сульшера досталась довольно простая группа, представился даже шанс поквитаться с «Вильярреалом» за недавний финал Лиги Европы, который «красные» благополучно проиграли. Тут ещё и Криштиану Роналду подоспел, в первом же матче бабахнувший дублем по «Ньюкаслу». В общем, искать фаворита в матче «Янг Бойз» - «Манчестер Юнайтед» никто не собирался. Англичане явно заявили о своих намерениях.

Травмирован Рэшфорд, травмирован Алекс Теллес, но у Сульшера глубина состава на высшем уровне. Наконец-то получил шанс выйти с первых минут Донни ван де Беек, а в запасе остался целый Рафаэль Варан, но атакующую четвёрку теперь уже сложно подвергнуть изменениям. Криштиану Роналду при поддержке Фернандеша, Погба и Санчо. Правда, Джейдон отыграл всего 37 минут.

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Случилась замена уже после гола Криштиану Роналду. Португалец феерически вернулся в «МЮ», забив во втором мачте подряд. А помог ему в этом другой португалец. Бруну Фернандеш получил мяч от Люка Шоу на левом фланге и «шведой» вырезал классный пас в штрафную площадь. Там Роналду легко оторвался от Гарсии, одним касанием переправив мяч в сетку – 0:1. Но скучному матчу не дал случиться Уан-Биссака. Под конец первого тайма Аарон решил прямой ногйо пойти на Мартинеса. Опасная игра и справедливая красная карточка.

Сульшер отреагировал моментально, выпустив Диогу Далота вместо Джейдона Санчо. Швейцарцы тоже не оставили численное превосходство без внимания. Фасснахт ещё до перерыва обязан был сравнивать счёт, но банально не попал в створ ворот с угла вратарской площади, загубив отличный прострел Нгамале. Всё контролировал «МЮ», но Уан-Биссака доставил проблем своей команде. Сульшер же постепенно делал замены оборонительного толка, выпустив Варана вместо ван де Беека. Так и не получается у Донни поиграть за «Манчестер Юнайтед».

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«Янг Бойз» почувствовал силу, «Манчестер Юнайтед» стал играть слишком робко, а времени было много. Англичане закономерно пропустили в игре 10 на 11, случилось это ещё в середине второго тайма. Мешак Элиа с правого полуфланга прострели на 11-метровую отметку, Нгамале пробил в борьбе с Вараном, а рикошет от Хефти помог переиграть Давида Де Хеа – 1:1. «Янг Бойз» пошёл за победой. Было ещё подобие навала, серия опасных угловых ударов, которая завершались ударом Гарсии - мяч застрял в суматохе. Англичане же просто тянули время, практически отбивались.

Шло время, но не выстоял всё-таки «Манчестер Юнайтед» в Швейцарии. «Янг Бойз» может быть доволен своим характером - на пятой компенсированной минуте добыта победа. Лингард ужасающей передачей на Де Хеа подарил мяч Сибачо, которому осталось лишь покатить мимо опешившего голкипера - 2:1. Минисенсацией стартует Лига чемпионов!

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Янг Бойз
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Комментарии (13)
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Рейтинг комментариев
Nebarsabarsenet
14 Сентября 2021 в 22:17
Мндаа уж, нежданчик. Думаю Лингард подписал себе приговор. А бояться так "молодых мальчиков" не надо было, не те ребятки, кого надо бояться, даже играя в меньшинстве - вот и результат.
Nashterator
14 Сентября 2021 в 22:06
Лингаард: Продайте меня.
МЮ: нет.
Лингаард: Ну, ок
CELTIC FROST
14 Сентября 2021 в 21:58
До удаления - моменты просветления. После него - мрак и ужас от всего. Искренне желаю лингарду не вставать с колен и никогда не возвращаться больше в основной состав.// А еще и этот несостоявшийся недоАнри марсьяль вышел с постной безразличной мордой и адски усилил состав. Фуу, позор
Don sangre
14 Сентября 2021 в 21:54
Манчестеркие ребятушки присели в яму глубокую в трясину топкую...
Alex1972
14 Сентября 2021 в 21:53
Сульшер идиот... Менять гелевого нужно было ещё в перерыве... Хе..
JUMPER
14 Сентября 2021 в 21:52
ай...вот тибе и усе далжны баятьси моню...))) швицарцы аткравенна посмиялися над таким заивлением...)))
Snk6565
14 Сентября 2021 в 21:51
Очередное подтверждение того, что OGS - не тренер для МЮ...его позорная тактика и несуразные замены в играх с третьеразрядными клубами приводят, в очередной раз, к поражению...а мы вынуждены будем слушать его блеянье...про непонятно что...УЖОС
ARTUR
14 Сентября 2021 в 21:50
уже когда увидел состав , понял что будет маленький пук . я так и не понял зачем СУЛЬШЕР выпустил Бека ?? зачем поменял состав хорошо сыгравший с Ньюкастлом ??? нифига не понял замены . После того как заковыряли несуразный гол , сами отдали инициативу , будто они уже ведут в счете 5-0 , ну не поступает так команда которая называется ТОП , пренебрежение какое то к сопернику .. вальяжно .. А какие к этому предпосылки ?? что Роналду в составе ?? не понял я вобщем , игра никакая , трусливая и не по статусу . Я-Б респект . Тренера немецкие просто топчики .
ингерман
14 Сентября 2021 в 21:50
ай кришти ты в какую помойку вернулси.. )))
Id152079006
14 Сентября 2021 в 21:49
Прелэстно... Требуем продолжение банкета!!!
Evgen 86
14 Сентября 2021 в 21:46
На мой взгляд чисто тренерское поражение. Абсолютно невнятные замены ну а Лингард вообще ноу коммент
Beorn_n
14 Сентября 2021 в 21:45
Это судьба, когда ты настолько откровенно с 60 мин тянешь время тебя наказывают. Швейцарцы молодцы.
Don sangre
14 Сентября 2021 в 21:50
Судьбина махалай окалай,...
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