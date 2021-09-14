«Челси» и «Зенит» завершили первый тайм вничью

«Зениту» пока удаётся сохранять на замке свои ворота в гостях у «Челси» в матче первого тура группового этап Лиги чемпионов. Лондонцы владеют преимуществом, но они пока ни разу не пробили в створ ворот Станислава Крицюка. А вот питерцы один раз попали в рамку, но удар Ярослава Ракицкого голевым не стал.

Следить за вторым таймом на поле «Стэмфорд Бридж» во всех деталях можно будет в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Добавим, что в группе Н также выступают «Мальмё» и «Ювентус». После первого тайма в Швеции на табло горит счёт 0:3. За «старую синьору» забили Алекс Сандро, Пауло Дибала и Альваро Мората.