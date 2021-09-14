​Сульшер сохраняет оптимизм после поражения в Швейцарии

«Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях у «Янг Бойз» в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов. Тем не менее, главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер сохраняет оптимизм.

«Трудно спорить с красной карточкой (Уан-Биссака был удалён на 35-й минуте – прим.). Мы немного поленились заблокировать кросс в ситуации с первым голом…

Нам нужно набрать 10-12 очков, чтобы пройти дальше. Нужно выиграть все домашние матчи и одну игру на выезде. В прошлом году мы начали путь с двух побед, и все подумали, что мы уже в плей-офф, но в итоге мы оказались за бортом. Впереди пять игр», - сказал Сульшер.