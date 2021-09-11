Запрет снят: «Зенит» подтвердил участие Малкома и Клаудиньо в матчах с «Ахматом» и «Челси»

Бразильские полузащитники Клаудиньо и Малком смогут сыграть за петербургский «Зенит» в предстоящих поединках. Ранее ФИФА наложила запрет на участие игроков в матчах до 14 сентября.

Посредством своего официального сайта «сине-бело-голубые» объявили, что запрет снят. Таким образом, легионеры смогут принять участие в сегодняшнем поединке Премьер-лиги против грозненского «Ахмата», а также во встрече стартового тура Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

Пресс-служба петербургского клуба поблагодарила за содействие РФС, УЕФА и ФИФА, а также конфедерацию футбола Бразилии.