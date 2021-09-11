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Премьер-лига

Запрет снят: «Зенит» подтвердил участие Малкома и Клаудиньо в матчах с «Ахматом» и «Челси»

11 Сентября 2021 • 10:44 Комментировать (4)
Зенит
...
Ахмат
1.37 5.10 8.00
Через 2 ч. 34 мин.

Бразильские полузащитники Клаудиньо и Малком смогут сыграть за петербургский «Зенит» в предстоящих поединках. Ранее ФИФА наложила запрет на участие игроков в матчах до 14 сентября.

Посредством своего официального сайта «сине-бело-голубые» объявили, что запрет снят. Таким образом, легионеры смогут принять участие в сегодняшнем поединке Премьер-лиги против грозненского «Ахмата», а также во встрече стартового тура Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

Пресс-служба петербургского клуба поблагодарила за содействие РФС, УЕФА и ФИФА, а также конфедерацию футбола Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Клаудиньо
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Vasvolk428@gmail.com
11 Сентября 2021 в 13:44
Деньги решают всё
Superzina
11 Сентября 2021 в 10:51
У ФИФА давний конфликт с УЕФА ,который единственный "донор" ФИФА , кроме ЧМ .
Сейчас ФИФА еще и "дровишек подброссила" предложением о новом формате ЧМ и получила в ответ
угрозу раскола с УЕФА .
Календарь ЛЧ - ошибка УЕФА .
Наложение национальных календарей в Европе и игр в ЮА - это ошибка ФИФА .
Из-за нескольких игроков решили скандал дальше не раздувать.
KLINSMANN
11 Сентября 2021 в 11:28
100% просто ФИФА хочет зарабатывать больше - единственный варик почаще ЧМ
Superzina
11 Сентября 2021 в 12:45
Мотив ФИФА очевиден .
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11.09  14:00 Локомотив Москва ... Крылья Советов
11.09  16:30 Зенит ... Ахмат
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