Нападающий «Челси» Тимо Вернер может вернуться в чемпионат Германии, передаёт Football Insider. По данным источника, интерес к игроку проявляет «Бавария», которая в январе предпримет попытку подписать футболиста.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы ещё летом связывались с окружением футболиста, однако до конкретики дело не дошло. Теперь руководство «Баварии» попытается ещё раз вернуть немца на родину.

Напомним, что Вернер стал игроком «Челси» в 2020 году, перейдя из «РБ Лейпцига» за 53 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах АПЛ, в которых результативными действиями не отмечался. Его контракт с клубом действует до 2025 года.