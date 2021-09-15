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Лига чемпионов

Желудков: «Зенит» показал, что даже с «Челси» можно играть и соперничать» эксклюзив

15 Сентября 2021 • 13:20 Комментировать (3)
Челси
1:0
Зенит
окончен

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором питерцы уступили «Челси» 0:1.

- Как расцениваете результат матча с «Челси»?

- Нормальный результат для такой игры. Я был бы согласен на ничью 0:0, потому что лондонцы нанесли мало ударов по воротам, а «Зенит» вообще туда не подходил и играл без моментов. Игра получилась ни о чем. Но сказалось мастерство Лукаку.

- Однако даже Лукаку больше ничем не отметился, кроме гола, и не сильно угрожал воротам гостей.

- А больше ничего и не надо. Он может проходить весь матч, нанести всего один удар по воротам, забить и стать лучшим.

- Вам понравилась игра «Зенита» в обороне, ведь они не дали сопернику развернуться?

- Да. Здорово сыграли. Особенно в первом тайме. А что говорить, если «Челси» не сделал за тайм ни одного удара по воротам? Такое поражение можно назвать достойными.

- Что можете сказать по игре нашей команды?

- Мы играли от обороны, ничего не создали и не могли перейти центр поля.

- При этом многие отмечают, что «Зенит» провел чуть ли ни лучший матч за последние годы в Лиге чемпионов. Это вселяет оптимизм на удачное прохождение группы?

- Не знаю. Были группы легче, которые мы не смогли пройти, а сейчас группа у нас труднейшая. «Соперничать с «Челси» и «Ювентусом» будет тяжело. Если «Зенит» так будет играть в Питере, то шансов на победу никаких нет. С «Челси» надо играть по-другому, необходимо атаковать. Я не могу сказать, что вчера Семак выбрал не правильную тактику. На выезде он все правильно сделал, а вот дома надо выпускать совсем другой состав – более атакующий. Здесь надо будет выпускать Ерохина. Мы увидели, что с англичанами можно играть и соперничать.

- Перед матчем много говорили о том, что английский и российский футбол отличаются по интенсивности и скоростям. Справился ли «Зенит» с предложенным «Челси» темпом?

- Вполне справился. Играл хорошо, строго в обороне, но дома нужен другой футбол.

- Чем этот «Зенит» качественно отличается от прошлогоднего, который был бит соперниками в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов?

- Наверное, опыт мы получили, и состав укрепился. Играли практически одни иностранцы, потому что в еврокубках нет лимита. Только пару позиций занимали россияне. А еще показалось, что в таком составе «Зенит» намного увереннее себя чувствовал.

- Следующий матч – против «Мальмё» дома. Это будет ключевая игра для «Зенита»?

- Согласен. «Мальмё» надо обыгрывать. И состав тоже нужно в корне менять в пользу атаки. Если этого соперника не победить, то шансов на выход из группы уже не будет.

Жду ли я крупной победы «Зенита»? Да не важно, какой она будет. В прошлом году тоже надо было просто обыграть «Брюгге» в первом матче группового этапа, и тогда все пошло бы, а они умудрились заковыряться.

- Какие ожидания от «Зенита» в этой Лиге чемпионов?

- Надо смотреть после следующего матча. Если обыграем «Мальмё», то, думаю, команда Семака сможет занять второе место и выйти из группы.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Желудков
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Aleksandr Aleksandr
15 Сентября 2021 в 13:44
Молодцы зенитовцы!Показали достойную игру!Проиграть в один мяч Челси это не позор!!!А вот сборная России хоть и выиграла у Мальты 2-0 это позор стране!
Zenituwka
15 Сентября 2021 в 13:34
Странный чел, Зенит не атаковал, не переходил середину поля, однако единственные удары в створ ворот после первого тайма были в пользу Зенита... Что за горе эксперты там у вас интервью дают? И с чего он взял, что Ерохин более атакующий игрок чем Малколм/Клаудиньо/Вендел? Ерохин рядом с ними просто дерево. Разве что голевое чутье выше, но это не говорит о том что он более атакующий. Для лч он медлителен и слишком слабо оснащен технически.
Spirit
15 Сентября 2021 в 13:24
Зинка показала только одно, что Челси их обыграет даже стоя!
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