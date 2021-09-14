​Аршавин оценил шансы «Зенита» взять очки в гостях у «Челси»

Во вторник вечером «Зенит» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Челси». Экс-игрок питерской команды Андрей Аршавин оценил шансы команды Сергея Семака набрать очки на «Стэмфорд Бридж».

Давая комментарий для sport24, Аршавин сказал, что у «Зенита» есть шансы. По словам известного в прошлом футболиста, для успеха в Лондоне питерцы должны сыграть организованно, плюс им должно сопутствовать везение.

Матч между «Челси» и «Зенитом» начнётся в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет на страницах портала LiveResult в текстовой трансляции.