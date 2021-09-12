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Лига чемпионов

​Назначен арбитр на матч «Челси» - «Зенит»

12 Сентября 2021 • 11:55 Комментировать
Челси
...
Зенит
1.20 6.60 15.00
14.09 22:00

Во вторник, 14 сентября, «Зенит» будет стартовать в новом розыгрыше Лиги чемпионов. В первом туре группового этапа команда Сергея Семака сыграет на выезде против «Челси» - действующего победителя турнира. На официальном сайте УЕФА в разделе матча была размещена информация о судейских назначениях.

В поле на «Стэмфорд Бридж» будет работать бригада из Польши. Возглавит её Бартош Франковски.

За работу системы ВАР на матче будет отвечать Марко Фритц из Германии. Помогать ему будет итальянец Марко ди Белло.

Матч между «Челси» и «Зенитом» начнётся 14 сентября в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит Бартош Франковски
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