Бывший игрок «Челси» Самуэле Далла Бонна в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Зенита».

- Я и сейчас активно слежу за «Челси» и поддерживаю эту команду. Сейчас это действительно прекрасная команда, которая постоянно подтверждает этот тезис. Что касается «Зенита», то я следил за командой, когда ее возглавлял Роберто Манчини. Сейчас я мало что знаю об этой команде и ее игроках. «Челси», конечно, является фаворитом в этой паре, но полагаю, что уже не раз было доказано, что в Лиге чемпионов слабых команд нет, а случиться может все, что угодно.

Сергей Румянцев