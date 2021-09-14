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Лига чемпионов

Далла Бонна: «Челси» - фаворит, но в Лиге чемпионов слабых команд нет» эксклюзив

14 Сентября 2021 • 21:38 Комментировать
Челси
0:0
Зенит
1.22 6.80 17.00
1-й тайм

Бывший игрок «Челси» Самуэле Далла Бонна в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Зенита».

- Я и сейчас активно слежу за «Челси» и поддерживаю эту команду. Сейчас это действительно прекрасная команда, которая постоянно подтверждает этот тезис. Что касается «Зенита», то я следил за командой, когда ее возглавлял Роберто Манчини. Сейчас я мало что знаю об этой команде и ее игроках. «Челси», конечно, является фаворитом в этой паре, но полагаю, что уже не раз было доказано, что в Лиге чемпионов слабых команд нет, а случиться может все, что угодно.

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
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