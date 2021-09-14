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Лига чемпионов

Достойная игра, но нет результата: «Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с поражения от «Челси»

14 Сентября 2021 • 23:51 Комментировать (9)
Челси
1:0
Зенит
окончен

Первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» проводил в Лондоне против «Челси».

Протокол игры  
Челси 1:0 Зенит
(1:0) Лукаку Ромелу 69'    
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар   45'   83' (Силва Тьяго (   83') Кристенсен Андреас Рюдигер Антонио Джеймс Рис II Жоржиньо II Ковачич Матео Алонсо Маркос   83' (Чилуэлл Бен (   83') Маунт Мэйсон   90' (Лофтус-Чик Рубен (   90') Зиеш Хаким   63' (Хаверц Кай (   63') Лукаку Ромелу
Запасные: Вернер Тимо Хадсон-Одои Каллум Сарр Маланг Баркли Росс Чалоба Трево Аррисабалага Кепа Ньигес Сауль
Крицюк Станислав Сутормин Алексей Барриос Вилмар Чистяков Дмитрий Ракицкий Ярослав   62'   88' (Круговой Данил (   88') Дуглас Сантос Малком Филипе   75' (Дзюба Артём (   75') Вендел Маркус   75' (Ерохин Александр (   75') Кузяев Далер   82' (Кравцов Кирилл (   82') Claudinho III   88' (Мостовой Андрей (   88') Азмун Сердар
Запасные: Хотулёв Данила Одоевский Даниил Кержаков Михаил
14 сентября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Начинать групповой этап Лиги чемпионов гостевым матчем против действующего победителя турнира – удовольствие сомнительное. Но «Зениту» именно оно и выпало. Три дня назад на «Стэмфорд Бридж» знатно досталось «Астон Вилле». «Челси» не затратил много усилий, но победил уверенно, красиво, крупно, а новый-старый бомбардир «синих» Ромелу Лукаку оформил дубль.

Сравнивать «Зенит» и «Челси» смысла нет – это команды с разных планет на данный момент. Тухель с каждым днём выстраивает в Лондоне все более и более монолитное сооружение. Только «Ливерпуль» и смог притормозить «синих» в этом сезоне. А «Зенит», конечно, выбил себе участие Малкома и Клаудиньо в лондонском матче, но этим себе не добавил много шансов на итоговый успех.

Оба бразильца, как и Вильмар Барриос, участие которого было под вопросом до последнего, начали матч с первых минут, а вот Артём Дзюба остался на скамейке, как и Александр Ерохин. Оборонялись питерцы без них, сразу же получив нормальное такое давление от «синих». «Челси» события не форсировал, но поджимал знатно. «Зенит» выбегал на чужую половину поля очень редко, хотя в первую половину тайма интересно получалось. Жаль, Клаудиньо не успел пробить после классного заброса и з глубины.

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«Челси» топтался у чужой штрафной площади, но моментов не создавал. Уже и Томас Тухель в гневе прыгал на бровке, уже и Лукаку двигался в полную силу, но плотность зашкаливала. Особенно хорош был Барриос, спустившийся третьим центральным защитником. Очень часто Вильмар персонально играл по Лукаку. Первый тайм «Зенит» провёл очень достойно, не позволив «Челси» даже один раз пробить в створ ворот. План Семака по нейтрализации «синей» атаки работал на 100 процентов.

А первый удар в створ ворот от «Челси» случился на старте второй половины встречи. Хаким Зиеш из-за пределов штрафной площади низом пробил практически по позиции Крицюка, которому не составило труда мяч забрать. А удивил общественность проход Рюдигера. Со своей половины поля примчался защитник «Челси», по пути обошел Кузяева и Барриоса, в завершении с 10 метров пробив мимо ворот.

«Зенит» ответил резвым выпадом, на ударную позицию вывалился Сердар Азмун и, казалось, уже расстреливал Менди с 11 метров, но Рюдигер заблокировал удар с таким спокойствием, что даже нельзя назвать момент опасным. Хорошо всё шло для «Зенита», но класс есть класс. Аспиликуэта с правой бровки идеальную подачу вырезал, а Лукаку перепрыгнул Чистякова, пробив аккурат в нижний угол – 1:0.

Embed from Getty Images

И далее «Челси» атаковал спокойно, особо не создавая моментов. Маркос Алонсо станцевал на линии штрафной площади, убрал на замахе Чистякова, пробил опасно, но в створ чуть-чуть не попал. В ответ свежий Дзюба разогнал контратаку и сам же её завершил, однако по мячу после прострела Азмуна толком не попал. Зато врезал в грудь Менди. Сохранилось минимальное преимущество «Челси» до финального свистка. «Зенит» начинает групповой турнир Лиги чемпионов с поражения при достойной игре.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
Vasvolk428@gmail.com
15 Сентября 2021 в 02:15
Да противно было смотреть,как ,,зенит,, играли,какая на крен достойная игра???да стояли больше,ни движения,ни скорости и ни борьбы,они как дети,не знают,что делать на поле!?ладно боролись,а тут смотреть противнооВот Янг бонз обыграли м.ю.вот они играли,и сыграли лучше Зенита во много раз
Bub
15 Сентября 2021 в 00:20
По игре - пенсы отстояли на поле 90+ минут.
Потратили ровно столько сил, сколько должны были, для минимальнйо победы. И не больше. У пенсов гораздо более важные игры в ближайшие дни.
А разговоров столько, как будто в финале сошлись два титана и бились за кубок :)
Id152079006
15 Сентября 2021 в 00:03
афтор, это не Ливерпуль смог притормозить Челси, а пенсы отскочили! Фильтруй базар!!!
Bub
15 Сентября 2021 в 00:17
Да-да-да, так отскочили, что Ливерпуль что не отскакал совсем :)
JUMPER
15 Сентября 2021 в 00:02
ай ну вот и вылезли усе балячки нашева фуцбола...))) сама бальшая бида...эта не умение распарижатьси мячом...))) ни атдать ни абыграть ни принять...))) а расхваленные азмун и малком...это ни кто и завут их ни как...))) особлива азмун...каторай усё рветси в ТОР чимпианат...))) каму ты тама нужон...клоун...))) лушчии энта бариска и кузяйка...))) как та вот эдак...))) и напаследак...симак не верим!!!
Redwhite1959
15 Сентября 2021 в 00:00
Достойно проиграли лучшей клубной команде Европы! Которая играла в сильнейшем составе ( за исключением Канте ). У "Челси" командная игра отлажена до автоматизма и великолепный контроль мяча! "Зенит" может занести этот матч себе в актив - после уверенной игры против ТАКОГО "Челси" да ещё на его поле другие соперники по группе уже не так страшны)) Лично у меня уже нет такой безнадёги по результатам "Зенита" в группе, которая была до этой игры. P.S. Дзюба вышел на 20 минут - побегал из них только первые пять, за которые до мяча дотронулся только один раз, когда запорол блестящий пас Азмуна. Лучше бы не выходил на поле вовсе((
CERG
14 Сентября 2021 в 23:59
Азмун, Барриос и Семак лучшие в Зените)
Zenituwka
14 Сентября 2021 в 23:56
Для клуба РПЛ с победителем ЛЧ отыграли очень достойно. Но за это очки не дают. Как всегда, дали в секунду слабинку и за это получили. Абсолютно необязательная потеря очков. Очень расстроил Азмун. Ни скорости, ни техники, мяч каждый раз отлетает как ошпаренный. Чтож, хотя бы не такое уг как в предыдущие пару лет. Наши бразильцы, потенциально могут пошуметь в Европе, но как скоро это случится и случится ли это вообще, пока говорить трудно.
JUMPER
15 Сентября 2021 в 00:15
шо бы пошуметь в ивропи...нужон качественай тренир...))) а не это аморфное интилигентнаё уфимская звизда...)))
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