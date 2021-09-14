Достойная игра, но нет результата: «Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с поражения от «Челси»

Первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» проводил в Лондоне против «Челси».

Начинать групповой этап Лиги чемпионов гостевым матчем против действующего победителя турнира – удовольствие сомнительное. Но «Зениту» именно оно и выпало. Три дня назад на «Стэмфорд Бридж» знатно досталось «Астон Вилле». «Челси» не затратил много усилий, но победил уверенно, красиво, крупно, а новый-старый бомбардир «синих» Ромелу Лукаку оформил дубль.

Сравнивать «Зенит» и «Челси» смысла нет – это команды с разных планет на данный момент. Тухель с каждым днём выстраивает в Лондоне все более и более монолитное сооружение. Только «Ливерпуль» и смог притормозить «синих» в этом сезоне. А «Зенит», конечно, выбил себе участие Малкома и Клаудиньо в лондонском матче, но этим себе не добавил много шансов на итоговый успех.

Оба бразильца, как и Вильмар Барриос, участие которого было под вопросом до последнего, начали матч с первых минут, а вот Артём Дзюба остался на скамейке, как и Александр Ерохин. Оборонялись питерцы без них, сразу же получив нормальное такое давление от «синих». «Челси» события не форсировал, но поджимал знатно. «Зенит» выбегал на чужую половину поля очень редко, хотя в первую половину тайма интересно получалось. Жаль, Клаудиньо не успел пробить после классного заброса и з глубины.

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«Челси» топтался у чужой штрафной площади, но моментов не создавал. Уже и Томас Тухель в гневе прыгал на бровке, уже и Лукаку двигался в полную силу, но плотность зашкаливала. Особенно хорош был Барриос, спустившийся третьим центральным защитником. Очень часто Вильмар персонально играл по Лукаку. Первый тайм «Зенит» провёл очень достойно, не позволив «Челси» даже один раз пробить в створ ворот. План Семака по нейтрализации «синей» атаки работал на 100 процентов.

А первый удар в створ ворот от «Челси» случился на старте второй половины встречи. Хаким Зиеш из-за пределов штрафной площади низом пробил практически по позиции Крицюка, которому не составило труда мяч забрать. А удивил общественность проход Рюдигера. Со своей половины поля примчался защитник «Челси», по пути обошел Кузяева и Барриоса, в завершении с 10 метров пробив мимо ворот.

«Зенит» ответил резвым выпадом, на ударную позицию вывалился Сердар Азмун и, казалось, уже расстреливал Менди с 11 метров, но Рюдигер заблокировал удар с таким спокойствием, что даже нельзя назвать момент опасным. Хорошо всё шло для «Зенита», но класс есть класс. Аспиликуэта с правой бровки идеальную подачу вырезал, а Лукаку перепрыгнул Чистякова, пробив аккурат в нижний угол – 1:0.

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И далее «Челси» атаковал спокойно, особо не создавая моментов. Маркос Алонсо станцевал на линии штрафной площади, убрал на замахе Чистякова, пробил опасно, но в створ чуть-чуть не попал. В ответ свежий Дзюба разогнал контратаку и сам же её завершил, однако по мячу после прострела Азмуна толком не попал. Зато врезал в грудь Менди. Сохранилось минимальное преимущество «Челси» до финального свистка. «Зенит» начинает групповой турнир Лиги чемпионов с поражения при достойной игре.