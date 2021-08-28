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Лига чемпионов

«Зенит» отреагировал на информацию касательно проведения матча с «Челси» на нейтральном поле

28 Августа 2021 • 12:56 Комментировать
Челси
...
Зенит
14.09 22:00

Ранее появилась информация, что матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом» может пройти на нейтральной территории.

Встреча была запланирована на 14 сентября в Лондоне, но место проведения поединка может быть изменено. Причина этому – эпидемиологическая ситуация в Великобритании. В Англии сейчас действуют некоторые коронавирусные ограничения, из-за которых появился ряд проблем.

В пресс-службе «Зенита» отреагировали на возможные изменения: «Клубы и УЕФА следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения – до 2 сентября должно быть принято окончательное решение».

Отметим, что первую домашнюю игру в новом сезоне еврокубков питерская команда проведет 29 сентября против «Мальме».

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Челси Зенит Лига Чемпионов
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