​Дуглас Сантос: «Зенит» может далеко пойти в этой Лиге чемпионов»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос, который в игре против «Челси» выводил команду на поле с повязкой капитана, дал комментарий после завершения поединка.

Напомним, что «Зенит» проиграл на «Стэмфорд Бридж». Единственный гол в прошедшем поединке на свой счёт записал бельгийский нападающий «пенсионеров» Ромелу Лукаку.

«Команда уезжает с высоко поднятой головой - мы выложились на полную, боролись до самого конца, имели шанс сравнять счёт», - сказал Сантос.

Бразилец добавил, что теперь команде важно отдохнуть и сделать выводы, ведь вся борьба в группе ещё впереди.

«Зенит» может далеко пойти в этой Лиге чемпионов», - приводятся слова Сантоса на страницах клубного сайта питерцев.

Во втором туре Лиги чемпионов «Зенит» будет на своём поле играть против шведского «Мальмё». Игра в Санкт-Петербурге пройдёт в среду, 29 сентября.