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Лига чемпионов

«Зенит» способен выйти из группы», - Данни

10 Сентября 2021 • 14:39 Комментировать (2)
Челси
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Зенит
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14.09 22:00

Бывший футболист сборной Португалии и «Зенита» Данни поделился впечатлениями от результатов жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для «сине-бело-голубых».

«Очень тяжёлая группа. Но если выиграть дома все игры, и в гостях не все проигрывать, то можно выйти. Я думаю, что «Зенит» способен выйти из группы. В том году было всё по-другому, но прошло время. Команда стала лучше. Думаю, этот сезон будет куда лучше.

Без Малкома и Клаудьньо будет тяжело. Но «Зенит» - большой клуб, и у них есть, кем заменить этих игроков. У «Зенита» много хороших игроков. Так что всё может быть хорошо», - передает слова Данни корреспондент «Евро-футбол.Ру» Николай Алексеев.

Напомним, что соперниками петербуржцев по группе H стали «Челси», «Ювентус» и «Мальмё».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Данни Лига Чемпионов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
10 Сентября 2021 в 14:58
Данни красава...))) сердце болит у человека...пол жизни провел в Зените... к сожалению не те времена теперь...нет того Зенита...)))
Милка
10 Сентября 2021 в 14:42
И чем он может подтвердить свой оптимизм?
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