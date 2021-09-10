«Зенит» способен выйти из группы», - Данни

Бывший футболист сборной Португалии и «Зенита» Данни поделился впечатлениями от результатов жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для «сине-бело-голубых».

«Очень тяжёлая группа. Но если выиграть дома все игры, и в гостях не все проигрывать, то можно выйти. Я думаю, что «Зенит» способен выйти из группы. В том году было всё по-другому, но прошло время. Команда стала лучше. Думаю, этот сезон будет куда лучше.

Без Малкома и Клаудьньо будет тяжело. Но «Зенит» - большой клуб, и у них есть, кем заменить этих игроков. У «Зенита» много хороших игроков. Так что всё может быть хорошо», - передает слова Данни корреспондент «Евро-футбол.Ру» Николай Алексеев.

Напомним, что соперниками петербуржцев по группе H стали «Челси», «Ювентус» и «Мальмё».