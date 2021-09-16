​Никто из российских клубов не победил в первом туре еврокубков

Все три российских клуба, которые продолжают выступление в еврокубках, завершили свои матчи первого тура. Ни один представитель РПЛ не порадовал своих фанатов победой.

«Зенит» в стартовой игре Лиги чемпионов достойно сопротивлялся в гостях у «Челси», но всё-таки пропустил от Ромелу Лукаку и уступил 0:1.

«Спартак» доминировал в домашней игре Лиги Европы против «Легии», но не смог реализовать свои моменты, а в концовке пропустил и проиграл 0:1.

«Локомотив» уступал «Марселю» в Лиге Европы на своём поле, но в концовке смог отыграться в меньшинстве. Точный удар со средней дистанции удался новичку «железнодорожников» Фаустино Анджорину.