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Лига Европы

​Никто из российских клубов не победил в первом туре еврокубков

16 Сентября 2021 • 21:53 Комментировать
Челси
1:0
Зенит
окончен

Все три российских клуба, которые продолжают выступление в еврокубках, завершили свои матчи первого тура. Ни один представитель РПЛ не порадовал своих фанатов победой.

«Зенит» в стартовой игре Лиги чемпионов достойно сопротивлялся в гостях у «Челси», но всё-таки пропустил от Ромелу Лукаку и уступил 0:1.

«Спартак» доминировал в домашней игре Лиги Европы против «Легии», но не смог реализовать свои моменты, а в концовке пропустил и проиграл 0:1.

«Локомотив» уступал «Марселю» в Лиге Европы на своём поле, но в концовке смог отыграться в меньшинстве. Точный удар со средней дистанции удался новичку «железнодорожников» Фаустино Анджорину.

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Локомотив Москва Спартак Москва Зенит
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окончен Байер Л 2:1 Ференцварош
окончен Локомотив Москва 1:1 Марсель
окончен Митьюлланд 1:1 Лудогорец
окончен Галатасарай 1:0 Лацио
Идет 55 минута Брондбю 0:0 Спарта Прага 2.8 3.45 2.55
Идет 55 минута Лестер 1:0 Наполи 2.19 3.5 3.4
Идет 55 минута Глазго Рейнджерс 0:1 Лион 1.68 4 5.2
Идет 55 минута Монако 0:0 Штурм 1.42 4.7 8.4
Идет 53 минута Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче 1.63 3.95 5.8
Идет 57 минута ПСВ 2:2 Реал Сосьедад 2.8 3.45 2.55
Идет 57 минута Олимпиакос 1:0 Антверпен 1.78 3.6 5
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