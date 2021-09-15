«Зенит» не устоял в Лондоне: кто хуже других сыграл в матче Лиги чемпионов против «Челси»

Оценки футболистам Сергея Семака

Пропустить один мяч от действующего победителя Лиги чемпионов на его поле – достойный результат. Но начать Лигу чемпионов с поражения – ничего радостного, каким бы оно не было по игре. План Семака с пятью защитниками отлично работал в Лондоне, но класс «Челси» таков, что секундная расслабленность в матче против «синих» рушит всё. Так в итоге и получилось.

Статистика матча: владение мячом – 61:39, удары по воротам - 11:6, в створ – 6:2, угловые – 7:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СТАНИСЛАВ КРИЦЮК – 5,5. Быстро Крицюк стал основным голкипером «Зенита», отодвинув на второй план Михаила Кержакова. Но сегодня он не щеголял сейвами, за которые его выписали из чемпионата Португалии. Футболисты «Челси» сами губили редкие моменты.

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ – 7,5. Смелая игра Ярослава радовала глаз. Уверенно шёл в борьбу, блокировал опасные прострелы в подкатах, начинал атаки длинными передачами. В сложных ситуациях не мудрил, играл на вынос.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ – 7,0. Сдержать сегодняшнего Лукаку – практически невозможно, поэтому не поднимается рука поставить плохую оценку Чистякову, из-под которого Ромелу забил победный гол. В остальное время Дмитрий коршуном летел на мяч – заблокировал три удара, сделал два отбора.

Embed from Getty Images

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 7,0. «Цепной пёс» Семака, отправленный в центр защиты. Барриос создал такую плотность, что атакующие игроки «Челси» дышать не могли. Особенно удался Вильмару первый тайм, когда он сделал 4 отбора и 3 перехвата. Во втором колумбиец чаще упускал оппонентов.

ДУГЛАС САНТОС – 5,5. И опять хороший матч перечёркнут одной ошибкой. Дуглас выиграл 6 из 8 единоборств у Риса Джеймса, не позволял «синим» хозяйничать на своём фланге, но пропустил подход Аспиликуэты. Никто не мешал Сесар вырезать кросс на победный гол Лукаку.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – 4,5. Сутормина мы замечали очень редко. Повезло Алексею, что Зиеш, что Алонсо почему-то предпочитали дриблинг или короткий пас вместо навеса на Лукаку. Маркос и Хаким по разу опасно пробили из зоны Сутормина, но в створ не попали.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 5,0. Много двигался Кузяев и даже продемонстрировал 100-процентную точность передач (21 из 21), но толку не было, потому что большая часть из них шла назад. В обороне тоже не сильно помогал, пропустив, например, невероятный проход Рюдигера.

ВЕНДЕЛ – 6,0. Бразилец качественнее помогал обороне, совершив пять отборов. Выиграл 8 единоборств из 11, постоянно создавал плотность на подходе к штрафной площади. Правда, почти не помогал в атакующих действиях.

МАЛКОМ – 3,5. А приехал ли Малком на матч с «Челси»? По телетрансляции сложно было определить.

КЛАУДИНЬО – 4,0. На полбалла больше Клаудиньо получает только за попытки отметиться на поле. Правда, его замашки на красивую игру (пятки в центре поля) в основном были на руку «Челси».

СЕРДАР АЗМУН – 4,5. Много суетился иранец в завершающей стадии атаки. Обязан был бить, когда партнёры вывели его на свидание с Менди, но замешкался и был накрыт Рюдигером. Организовал неплохой момент для Дзюбы, но сам вообще не угрожал воротам в этот вечер.

АРТЁМ ДЗЮБА – б/о.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – б/о.

КИРИЛЛ КРАВЦОВ – б/о.

ДАНИЛ КРУГОВОЙ – б/о.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – б/о.