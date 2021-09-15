​Серия «Зенита» без побед в Лиге чемпионов достигла 8 матчей

«Зенит» начал путь в новом розыгрыше Лиги чемпионов с поражения. Подопечные Сергея Семака уступили в гостях у «Челси». Автором единственного гола во вторник вечером на «Стэмфорд Бридж» стал фактурный бельгийский форвард Ромелу Лукаку, точно пробивший головой.

Серия «Зенита» без побед в Лиге чемпионов составляет уже 8 матчей. В семи из них команда Сергея Семака уступала своим соперникам, а ещё в одном случае (в игре с «Лацио») была зафиксирована ничья.

Следующий матч Лиги чемпионов «Зенит» проведёт 29 сентября. В родных стенах «сине-бело-голубые» примут «Мальмё».