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Лига чемпионов

Лепёхин: Ничья с «Челси» будет для «Зенита» более чем приемлема эксклюзив

14 Сентября 2021 • 14:24 Комментировать (4)
Челси
...
Зенит
1.22 6.80 17.00
Через 4 ч. 5 мин.

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин дал прогноз на сегодняшний матч группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

- Сегодня «Зенит» сыграет на выезде с «Челси». Чего ждете от этого матча?

- Надеюсь, что «Зенит» сможет дать бой и оказать сопротивление «Челси», хотя понимаю, что английский клуб – один из лучших в мире и уровень у него высочайший. По крайней мере, по итогам прошлого европейского турнира.

- Выставить «автобус» – это очевидное решение для «Зенита» в данной ситуации?

- Да. Это было бы самое простое. Но надо смотреть на исполнителей, которые присутствуют в «Зените». У клуба такой подбор футболистов, что «автобус» будет использовать не очень продуктивно, и они не смогут его сделать, потому что футболисты заточены на атаку. Даже номинальные защитники. Для того чтобы сделать «автобус», нужно иметь одиннадцать футболистов, понимающих, как обороняться и умеющих это делать. Одиннадцати оборонительных футболистов нет.

- Но ведь играть в атаку с «Челси» - это авантюра.

- Безусловно. Но Семаку нужно будет придумывать какой-то баланс, чтобы команда большим количеством умела обороняться, но и активно уходила вперед в острые атаки.

- То есть, мы увидим непривычную игру в исполнении «Зенита»?

- Не знаю, насколько она будет непривычна, но то, что соперник для питерцев непривычный – говорит само за себя. Значит и игра будет соответственной.

- Вчера Семак заявил, что у «Челси» нет слабых мест. Согласны с этим?

- Согласен. Я не очень слежу за «Челси», но смотрел выступление этого клуба в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, и мне очень понравилась эта команда. Я даже не ожидал, что она настолько сильна во всех линиях. Теперь у них есть и Лукаку. Понятно, что этот игрок усилил бы любую команду. Где бы он не играл – это проблема для защитников. Это футболист, против которого даже «автобус» не очень эффективно действует.

- Его практически невозможно сдержать?

- Только если он сам проведет неудачную игру. Тогда, может быть, что-то удастся с ним сделать. А если он будет хорошо мотивирован и заряжен, с ним очень тяжело справиться. Даже более качественные защитники не могут его удержать в Европе. Поэтому проблемы возникнут однозначно.  

- Получается, ничья на выезде будет для «Зенита» более чем приемлема?

- Да. Я надеюсь, что удастся что-то противопоставить, но умом понимаю, что если будет ничья или победа «Зенита» - это будет очень неожиданно для всех.

- У «Зенита» не сыграют Оздоев, Караваев и Ловрен. Барриос тоже под вопросом. Как оцените эти потери?

- Вы назвали тех людей, которые более-менее умеют обороняться. Даже с их участием у «Зенита» не хватает футболистов для тактики «автобуса». А без этих ребят однозначно «автобус» команда не сможет выставить.

- Как оцените шансы «Спартака» в матче Лиги Европы с «Легией»?

- У «Спартака» задача проще, чем у «Зенита». Но последние евротурниры показывают, что нашим клубам тяжело и с поляками, и с грузинами, и еще много с кем. Поэтому прогноз давать не берусь, но тоже надеюсь на удачу «Спартака».

- «Спартак» играет дома. Это обязывает только побеждать?

- Да. Если у него есть планы проходить дальше, то нужна только победа в домашней игре. Тем более с поляками. Но эти турниры сейчас так проходят, что можно дома проиграть, а на выезде выиграть. Фактор домашнего поля сейчас не очень значительный в футболе. Он уходит на второй план.

- А чего ждете от матча «Локомотива» с «Олимпиком»?

- Я исхожу из чемпионатов. Французский чемпионат – это крепкий турнир. Не скажу что  он как в Англии. Но команды, которые их этого турнира представлены в Европе, для нас сложнее, чем польские и другие.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит Константин Лепёхин
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Роман Мамедов
14 Сентября 2021 в 17:26
нука вперед Челси я на вас поставил))))
Aleksandr Aleksandr
14 Сентября 2021 в 17:19
Сборная России выступает под погонялом, вот и Зениту надо выступить под погонялом например"Наши не парни!"
Vasvolk428@gmail.com
14 Сентября 2021 в 16:57
Раньше громили,а щас,,слабаки,,на фик нужны такие футболисты
Kalibr
14 Сентября 2021 в 15:20
Для них даже приемлемо проиграть в 1-2 мяча, а не обгадиться с разгромом.
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