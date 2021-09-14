​Дзюба в запасе, Крицюк - в основе: «Зенит» назвал состав на матч с «Челси»

Во вторник вечером «Зенит» стартует в Лиге чемпионов. Чемпион России последних лет сыграет на выезде против «Челси» - действующего победителя турнира. Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких исполнителей:

Крицюк, Сутормин, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Азмун.

Стартовый свисток на стадионе «Стэмфорд Бридж» прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за событиями поединка в Лондоне во всех красках можно будет в подробной текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Добавим, что в группе Н вместе с «Зенитом» и «Челси» выступают также «Ювентус» и Мальмё».