Лукаку дал комментарий после матча с «Зенитом»

Наконечник атак лондонского «Челси» Ромелу Лукаку высказался насчет поединка с петербургским «Зенитом» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. «Пенсионеры» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил как раз бельгиец.

«Рад победе, мы показали лучший футбол, нежели на выходных. Но нам еще нужно прибавлять. Мы с Аспиликуэтой хорошо взаимодействуем. Он отдал отличный пас, а я реализовал момент. Понимали, что поединок будет непростым, но игра была под нашим контролем», - цитирует нападающего BT Sport.

Во втором туре команда Томаса Тухеля на выезде сыграет против «Ювентуса». Матч пройдет 29 сентября.