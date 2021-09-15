​Уткин: «Клаудиньо приехал к нам из девяностых»

Журналист Василий Уткин посредством телеграм-канала поделился своими мыслями после завершения матча «Челси» - «Зенит» (1:0).

Уткин похвалил защитника питерцев Дмитрия Чистякова, несмотря на эпизод с голом Ромелу Лукаку. Журналист отметил то, как Чистяков боролся с Лукаку на протяжении матча.

«Так самоотверженно с ним [с Лукаку] бодаться, получать под рёбра и в основном всё же отбиваться - с трудом припоминаю», - высказался Уткин, вспоминая выступления российских защитников против Лукаку в прошлых матчах.

В то же время Уткин высказался в негативном ключе о Клаудиньо.

«А Клаудиньо приехал к нам не из Бразилии! Он приехал из девяностых», - написал Уткин. Журналист попросил того, что привёз этого футболиста, связаться с ним, чтобы последовать обратным маршрутом.