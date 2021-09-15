Депутат Госдумы оценил игру «Зенита» в матче с «Челси»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о вчерашнем поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором петербургский «Зенит» на выезде встречался с лондонским «Челси». Российская команда потерпела минимальное поражение со счетом 0:1. Судьбу матча решил гол бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

«Надеялись, что «Зенит» сможет выйти на ничью или даже выиграть. Есть над чем работать. Мне лично не было стыдно за нашу команду», - приводит слова политика «Спорт-экспресс».

Следующим соперником команды Сергея Семака станет шведский клуб «Мальмё», разгромно проигравший в первом туре туринскому «Ювентусу» (0:3). Матч состоится на «Газпром Арене» в среду, 29 сентября.