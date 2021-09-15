Крицюк: «Поработаем над ошибками, потому что много над чем надо работать»

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк подвёл итоги матча с «Челси» (0:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Как показала игра, выходить в атаку, конечно, и обороняться было сложно. Ребята бились, старались, это было видно. Не получалось качественно выходить в атаку, слишком много пространства давали в середине.

Я не могу судить, лучший ли матч «Зенита» это в Лиге чемпионов или нет. Могу сказать, что ребята в обороне действовали достаточно хорошо. Но есть над чем работать.

Какие итоги? Я думаю, что мы сейчас сделаем выводы после приезда в Россию. Поработаем над ошибками, потому что много над чем надо работать. Надеюсь, что мы улучшим игру.