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Лига чемпионов

Крицюк: «Поработаем над ошибками, потому что много над чем надо работать»

15 Сентября 2021 • 00:32 Комментировать
Челси
1:0
Зенит
окончен

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк подвёл итоги матча с «Челси» (0:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Как показала игра, выходить в атаку, конечно, и обороняться было сложно. Ребята бились, старались, это было видно. Не получалось качественно выходить в атаку, слишком много пространства давали в середине.

Я не могу судить, лучший ли матч «Зенита» это в Лиге чемпионов или нет. Могу сказать, что ребята в обороне действовали достаточно хорошо. Но есть над чем работать.

Какие итоги? Я думаю, что мы сейчас сделаем выводы после приезда в Россию. Поработаем над ошибками, потому что много над чем надо работать. Надеюсь, что мы улучшим игру.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Станислав Крицюк
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