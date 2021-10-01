Промеса не выбрали лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник «Спартака» Куинси Промес не смог завоевать звание лучшего игрока второго тура Лиги Европы. Голландец уступил пальму первенства Гиоргосу Масурасу, который также забил два мяча в четверг, но также отдал результативную передачу. Его «Олимпиакос» на выезде разгромил «Фенербахче» (3:0).

Промес отметился двумя меткими ударами в игре с «Наполи» (3:2). Его конкурентами в виртуальном споре были форвард «Лиона» Карл Токо-Экамби и полузащитник «Браги» Галено, которые, как и Куинси, забили по два гола в своих матчах.

Напомним, что «Спартак» набрал три очка в своей группе и идет на втором месте.