Бывший игрок «Наполи» Массимо Мауро, игравший против «Спартака» в 1990 году, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящем матче этих команд.

Вы помните те матчи против «Спартака»?

Если честно, я плохо помню эти матчи. Мы проиграли в серии пенальти и вылетели, хотя я помню, что я тогда забил свою попытку. Все-таки успешные матчи через столько времени запоминаются лучше.

Что можете сказать о «Спартаке» сейчас?

О нынешнем «Спартаке» мало знаю, видел только, что команда проиграла в первом туре «Легии», так что будет заряжена.

А что насчет «Наполи»?

О, «Наполи» сейчас играет в простой футбол, но вместе с тем весьма быстрый и энергичный. Спаллетти и правда проделал шикарную работу. В первую очередь я бы выделил Кулибали и Осимхена, как лидеров в обороне и атаке соответственно. Думаю, что «Наполи» - фаворит в этой игре.

Сергей Румянцев