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Лига Европы

«Спартак» благодаря голу Игнатова повёл в счёте в матче с «Наполи»

30 Сентября 2021 • 21:38 Комментировать
Наполи
1:3
Спартак Москва
1.23 7.20 14.00
2-й тайм

Подходит к концу матч второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22. «Наполи» принимает «Спартак». Поединок начался в 19:45 мск.

На 81-й минуте игрок «Спартака» Михаил Игнатов вывел московский клуб вперёд. Отличную атаку провели москвичи. Убежал на скорости по флангу Айртон и покатил поперек на Игнатова, который в одно касание пробил с линии штрафной точно в дальний нижний угол, без шансов для Мерета.

На матче работает бригада арбитров из Словакии во главе с Иваном Кружляком.

Также в группе С играют польская «Легия» и английский «Лестер». Ранее «Спартак» в 1-м туре уступил «Легии» (0:1).

За текстовой онлайн-трансляцией поединка можно следить на портале LiveResult.Ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лига Европы Наполи Михаил Игнатов
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окончен Фенербахче 0:3 Олимпиакос
окончен Спарта Прага 1:0 Глазго Рейнджерс
окончен Штурм 1:4 ПСВ
окончен Антверпен 0:1 Айнтрахт Фр
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30.09  22:00 Лацио ... Локомотив Москва 1.42 4.7 8.2
30.09  22:00 Вест Хэм ... Рапид Вена 1.31 5.2 12
30.09  22:00 Ференцварош ... Бетис 4.7 3.8 1.77
30.09  22:00 Генк ... Динамо Загреб 2.34 3.5 3.05
30.09  22:00 Брага ... Митьюлланд 2.03 3.5 3.85
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