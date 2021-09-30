«Спартак» благодаря голу Игнатова повёл в счёте в матче с «Наполи»

Подходит к концу матч второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22. «Наполи» принимает «Спартак». Поединок начался в 19:45 мск.

На 81-й минуте игрок «Спартака» Михаил Игнатов вывел московский клуб вперёд. Отличную атаку провели москвичи. Убежал на скорости по флангу Айртон и покатил поперек на Игнатова, который в одно касание пробил с линии штрафной точно в дальний нижний угол, без шансов для Мерета.

На матче работает бригада арбитров из Словакии во главе с Иваном Кружляком.

Также в группе С играют польская «Легия» и английский «Лестер». Ранее «Спартак» в 1-м туре уступил «Легии» (0:1).

За текстовой онлайн-трансляцией поединка можно следить на портале LiveResult.Ru.