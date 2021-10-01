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Лига Европы

«Мы стоим друг за друга» - Витория после победы над «Наполи»

01 Октября 2021 • 18:01 Комментировать
Наполи
2:3
Спартак Москва
окончен

Рулевой московского «Спартака» Руй Витория отреагировал на успех своей команды в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

Главный тренер «красно-белых» поддержал боевой дух своих подопечных, опубликовав в «Инстаграме» пост после удачного выезда в Неаполь.

«Мы стоим друг за друга и сосредоточены на работе!» - подписал снимок португальский специалист.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Rui Vitória (@rui.vitoriaoficial)

 

Отметим, что у «Спартака» после двух сыгранных туров в Лиге Европы 3 очка в активе. Московская команда занимает вторую строчку в своём квартете.

Ранее теннисист Кафельников призвал руководство «народной команды» дать Рую Витории возможность продолжить работу на своём посту.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лига Европы Наполи Руй Витория
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