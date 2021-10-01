Победа над «Наполи» должна перевести «Спартак» на светлую сторону

«Спартак» неожиданно для всех обыграл «Наполи» в гостях 3:2! Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом успехе.

После матча с «Уфой» мы отмечали, что «Спартак» не сломлен всеми последними неудачами. «Красно-белые» обыграли клуб из Башкортостана довольно уверенно, с запасом, не сбиваясь при этом просто на индивидуальное мастерство. Тем не менее обыграть «Уфу» «Спартак» был просто обязан. Матч с «Наполи» должен был дать ответ, насколько реально команда едина.

Наверное, лучшей проверки характера просто невозможно было представить. Матч в гостях против лидера Серии А, который отметает всех подряд, против тренера, который руководил «Зенитом», что добавляло ему настроя. Игра началась с 0:1 уже на 1-й минуте после ошибки вратаря. И добавим пенальти, который судья назначил, а потом отменил. Если бы у «Спартака» были серьёзные внутренние проблемы, то он мог бы развалиться в любой момент. Вместо этого «красно-белые» одержали победу на характере.

Глупо отрицать тот факт, что москвичам помогло удаление Мариу Руя. Смог бы «Спартак» одержать победу в равных составах? Наверное, вряд ли. Однако португальца никто не заставлял играть грубо. Главный судья ведь не сразу удалил защитника, а с помощью ВАР, что лишь подтверждает правильность этого решения.

В любом случае неправильно считать, что «Наполи» в меньшинстве был обречен на поражение. Неаполитанцы вели в счёте, и ничего не мешало хозяевам спокойно отойти назад, закрыться и ловить «Спартак» на контратаках. Для итальянской команды – это вообще нормальное развитие событий. Однако «Спартак» после перерыва прямо придавил «Наполи» к воротам. Хозяева отбивались если не в панике, то уж точно в мыле. Неаполитанцы не могли толком выстроить контратакующую игру. В свою очередь Руй Витория не мог ничего менять в команде. Соболев заменил травмированного Понсе, а больше усилять атаку было некем. При всём уважении к Игнатову едва ли кто-то считал его футболистом, который всерьёз поможет в игре против лидера Серии А.

Удаление в составе «Наполи» помогло «Спартаку». Конечно, это был ключевой эпизод матча, который дал москвичам реальный шанс. Только этим шансом ещё надо было воспользоваться. И то, что «Спартак» сумел это сделать, говорит о многом. Уж точно команда не сломлена.

Эта победа может стать определяющей для «Спартака» в сезоне и для карьеры Руя Витории. Иногда так бывает, что тренер, чья судьба висит на волоске, вдруг начинает побеждать и добивается какого-то результата. Надо понимать, что «Спартак» при Руе Витории довольно неплохо играет, если взглянуть на статистические показатели, просто не получалось реализовать своё преимущество. Это скорее вопрос психологии. Такая статусная победа над «Наполи» должна придать «красно-белым» уверенности.

Самое важное сейчас для «Спартака» – поймать заряд позитива и уверенности. В этом смысле выезд в гости к «Ахмату» – отличное место для новой проверки. Матч в Грозном, возможно, и даст ответ на вопрос о том, действительно ли «Спартак» возвращается, или это всё было просто стечением обстоятельств.

Андрей Центров