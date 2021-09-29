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Лига Европы

​Ларссон пропустит матч с «Наполи»

29 Сентября 2021 • 09:19 Комментировать
Наполи
...
Спартак Москва
1.26 6.20 10.50
30.09 19:45

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон не поможет команде в поединке Лиги Европы против «Наполи», который пройдёт в последний день сентября. Как сообщает «Спорт-Экспресс», шведский игрок не успевает восстановиться после повреждения.

Напомним, что Джордан Ларссон отсутствовал в заявке «Спартака» на прошлый матч чемпионата против «Уфы» Московский клуб объяснял это тем, что на одном из тренировочных занятий нападающий получил ушиб.

Матч между «Наполи» и «Спартаком» стартует 30 сентября в 19:45 по московскому времени. В первом туре Лиги Европы команда Руя Витории проиграла «Легии» на своём поле (0:1), а неаполитанцы поделили очки с «Лестером» (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Джордан Ларссон
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