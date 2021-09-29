​Ларссон пропустит матч с «Наполи»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон не поможет команде в поединке Лиги Европы против «Наполи», который пройдёт в последний день сентября. Как сообщает «Спорт-Экспресс», шведский игрок не успевает восстановиться после повреждения.

Напомним, что Джордан Ларссон отсутствовал в заявке «Спартака» на прошлый матч чемпионата против «Уфы» Московский клуб объяснял это тем, что на одном из тренировочных занятий нападающий получил ушиб.

Матч между «Наполи» и «Спартаком» стартует 30 сентября в 19:45 по московскому времени. В первом туре Лиги Европы команда Руя Витории проиграла «Легии» на своём поле (0:1), а неаполитанцы поделили очки с «Лестером» (2:2).