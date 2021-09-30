Лучано Спаллетти: После удаления начали путаться и допускать ошибки

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти оценил игру команды в поединке Лиги Европы со «Спартаком». Итальянский клуб дома неожиданно уступил со счётом 2:3.

По мнению специалиста, его команда не показала ту игру, которую от неё ждали.

«Отлично начали, могли укрепить преимущество. Однако потом случилось удаление. Оно создало нам проблемы.

Вдесятером было трудно. Мы начали путаться, допускать ошибки», - сказал тренер после матча на пресс-конференции.

До начала поединка букмекеры считали «Наполи» безоговорочным фаворитом.