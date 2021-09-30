​Витория заявил, что был уверен в победе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после победного матча с «Наполи» в Лиге Европы сообщил, что был уверен в успехе своей команды. Москвичи выиграли встречу со счетом 3:2.

«Могу открыть вам один секрет: я всегда верю в свою команду, но вчера в этой же комнате я был уверен, что мы победим. На пресс-конференции не было итальянских журналистов. Даже переводчик опоздал.

«Наполи» думал, что будет легко. Их самоуверенность дала нам дополнительный заряд. Это очень хорошо», — приводит слова Витории «Спорт-Экспресс».

Три очка московскому клубу принесли Куинси Промес (дубль) и Михаил Игнатов.

В следующем поединке Лиги Европы «Спартак» встретится с «Лестером».