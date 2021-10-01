Итальянский журналист: «Промес доказал всей Европе, что стоит потраченных на него денег»

Журналист Лоренцо Касчини поделился мнением об игре голландского вингера «Спартака» Куинси Промеса во вчерашнем поединке против «Наполи» в Лиге Европы. Московский клуб одержал победу со счетом 3:2, в активе полузащитника два забитых мяча.

«В рай из ада. Промес вернулся из Голландии, где у него были проблемы с законом, в Россию, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества. За него заплатили порядка девяти миллионов евро, а это значит, что в клубе рассчитывают на него. В прошедшем матче он доказал всей Европе, что стоит этих денег», - передает слова журналиста Calciomercato.

Благодаря вчерашнему успеху «красно-белые» набрали три балла и занимают второе место в группе.