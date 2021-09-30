Губерниев раскритиковал вратаря «Спартака» Максименко

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев следит за развитием событий в поединке 2-го тура группового раунда Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи».

Губерниев подверг критике голкипера «красно-белых» Александра Максименко.

Уже на 11-й секунде «Наполи» открыл счёт. Прострелил с фланга Инсинье в центр штрафной, где на выходе ошибся Максименко и подарил мяч Элмасу, который отправил его уже в пустые ворота.

Губерниев назвал Максименко посредственным голкипером, который слабо играет на выходах. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Пока московский клуб проигрывает со счётом 0:1.

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