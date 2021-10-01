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Лига Европы

Калиниченко: «Удаление помогло «Спартаку», спасибо судье»

01 Октября 2021 • 17:17 Комментировать
Наполи
2:3
Спартак Москва
окончен

Вчера «Спартак» неожиданно обыграл на выезде «Наполи» в рамках группового этапа Лиги Европы, тем самым сохранив шансы на выход в плей-офф. Бывший футболист москвичей Максим Калиниченко в своем телеграм-канале оценил выступление команды, похвалив игроков за добытый результат.

Калиниченко отметил, что до красной карточки Марио Руя «Наполи» полностью контролировали ситуацию, заставая врасплох россиян длинными диагоналями. «Удаление очень помогло, спасибо судье», - написал украинец.

Также эксперт поделился, кого считает лучшими игроками противостояния. По его словам, приятно удивили Виктор Мозес, Зелимхан Бакаев и Квинси Промес. Однако, Калиниченко подчеркнул, что никуда не делись некоторые вопросы по игре «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Калиниченко
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