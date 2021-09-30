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Лига Европы

Промес: «Вышли и забили три гола — это невероятно для всех»

30 Сентября 2021 • 23:43 Комментировать
Наполи
2:3
Спартак Москва
окончен

Хавбек «Спартака» Куинси Промес остался доволен тем, что «красно-белые» добились важной победы в Лиге Европы. Московский клуб приятно удивил своих поклонников, победив в гостях «Наполи» со счётом 3:2.

Промес ответил на вопрос, что тренер Руй Витория говорил в раздевалке. Специалист призывал действовать активнее и воспользоваться численным преимуществом.

«Вышли и забили три гола — это невероятно для всех», — цитирует Промеса «Спорт-Экспресс».

Напомним, в Италии Промес оформил дубль. Ещё один гол забил Михаил Игнатов.

«Спартак» набрал первые три очка в текущем розыгрыше Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Куинси Промес
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