Промес: «Вышли и забили три гола — это невероятно для всех»

Хавбек «Спартака» Куинси Промес остался доволен тем, что «красно-белые» добились важной победы в Лиге Европы. Московский клуб приятно удивил своих поклонников, победив в гостях «Наполи» со счётом 3:2.

Промес ответил на вопрос, что тренер Руй Витория говорил в раздевалке. Специалист призывал действовать активнее и воспользоваться численным преимуществом.

«Вышли и забили три гола — это невероятно для всех», — цитирует Промеса «Спорт-Экспресс».

Напомним, в Италии Промес оформил дубль. Ещё один гол забил Михаил Игнатов.

«Спартак» набрал первые три очка в текущем розыгрыше Лиги Европы.