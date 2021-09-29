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Инсинье - перед матчем со «Спартаком»: «Нам нужно выложиться на 300 процентов»

29 Сентября 2021 • 15:54 Комментировать
Наполи
...
Спартак Москва
1.27 6.50 12.00
30.09 19:45

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье высказался перед матчем второго тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

«Мы понимаем, что «Спартак» приехал к нам за победой, поэтому нам нужно выложиться на 300 процентов. Наша цель - дойти до финала Лиги Европы.

Я не думаю по поводу того, что могу обогнать Марадону по количеству голов за «Наполи» (Инсинье осталось четыре гола - Прим. ред.). Мне главное, чтобы мои голы приносили пользу клубу», - цитирует Инсинье пресс-служба клуба.

Напомним, что матч между «Наполи» и «Спартаком» состоится завтра, 30 сентября, в 19:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Лоренцо Инсинье
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