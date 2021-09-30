Витория: «Перед такими матчами волнение - нормально, это значит, что мы хотим победить»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча с «Наполи» в эфире канала «Матч ТВ».

- На пресс-конференции Георгий Джикия говорил о волнении, которое испытывает он и игроки. Есть ли мандраж у вас перед этим матчем?

- Это хорошо, когда мы немного нервничаем. Перед такими матчами волнение - нормально. Это значит, что мы хотим победить, поэтому волнуемся. В конце концов, это всего лишь одна игра. Мы провели уже много матчей, и на все из них я настраиваю команду одинаково. На все из них мы нацелены по максимуму, и то же самое будем делать здесь, с «Наполи»

Матч «Наполи» - «Спартак» стартует в 19:45 по московскому времени.

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