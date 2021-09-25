Мертенс может помочь «Наполи» в матче со «Спартаком»

Бельгийский вингер Дрис Мертенс близок к возвращению в строй после перенесенной операции. Об этом сообщают журналисты Corriere dello Sport.

Атакующий полузащитник, выступающий за «Наполи», должен вернуться на поле в предстоящей встрече с московским «Спартаком» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Поединок пройдет в Неаполе 30 сентября.

Напомним, что российский коллектив потерпел домашнее поражение на старте турнира. Подопечные Руя Витории на своем поле уступили варшавской «Легии» со счетом 0:1.

В свою очередь «Наполи» на выезде вырвал ничью в поединке против «Лестера» - 2:2.