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Мертенс может помочь «Наполи» в матче со «Спартаком»

25 Сентября 2021 • 09:28 Комментировать
Наполи
...
Спартак Москва
1.27 6.00 10.50
30.09 19:45

Бельгийский вингер Дрис Мертенс близок к возвращению в строй после перенесенной операции. Об этом сообщают журналисты Corriere dello Sport.

Атакующий полузащитник, выступающий за «Наполи», должен вернуться на поле в предстоящей встрече с московским «Спартаком» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Поединок пройдет в Неаполе 30 сентября.

Напомним, что российский коллектив потерпел домашнее поражение на старте турнира. Подопечные Руя Витории на своем поле уступили варшавской «Легии» со счетом 0:1.

В свою очередь «Наполи» на выезде вырвал ничью в поединке против «Лестера» - 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Дрис Мертенс
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