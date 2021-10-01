Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказал свое мнение об игре «железнодорожников» с «Лацио» (0:2) и «Спартака» с «Наполи» (3:2) в матчах группового этапа Лиги Европы.

- Как оцените игру «Локомотива»?

- Для меня это поражение стало неожиданностью. Такое равнодушие к игре, которое проявили не только футболисты, но и тренеры, меня просто убило. Это не поражение, а настоящий провал. Вышла команда, которая не знает, что делать на поле. Абсолютная разрозненность, ни рисунка, ничего. Вышли без опорной зоны. Опустил Баринова в центр защиты, а в опорной зоне никого нет. Как можно было так играть с «Лацио», я просто не понимаю. Сложилось впечатление, что Николич какой-то потерянный. Как будто ему что-то уже сказали о его дальнейшей судьбе. Или что случилось, я не пойму. Главный тренер практически не участвовал в игре. Он видел, что ничего не получается. Фамилию Марадишвили за весь матч комментаторы назвали только один раз, когда его меняли на 71-й минуте. Вообще его не было на поле. Очень слабо проявили себя и другие ребята. Анджорин, которого взяли из «Челси», готов минут на пятнадцать-двадцать. Бека-Бека совершал бесконечные обводки в середине поля. В общем, мне кажется, что эти трансферы, которые были сделаны, чисто коммерческие. Они очень сильно испортили игру «Локомотиву». Команда сама на себя не похожа. И это не первая такая игра, а третья. С «Уралом» «железнодорожники» ничего не показали. С «Химками» то же самое. А вчера вообще были нелепые ошибки.

- Какие?

- В ситуации со вторым голом, например. Как не поставить крайнего защитника на штангу? Но Гилерме никого туда не ставит и пропускает нелепый мяч. В общем, меня просто убила эта игра. Если у «Локомотива» и дальше так пойдет, ему ничего не светит и в чемпионате России.

- «Локомотив» не может выиграть четыре матча подряд. У команды Николича функциональный спад или психологические проблемы?

- Мне кажется, что есть психологическая проблема у тренера. Такие установки давать, выставлять такой состав может только тренер, который не верит в команду. Они вышли уже с поднятыми руками. Какое-то безразличие и безнадега. Ведь ни одного момента за весь матч не создали. «Лацио» не особо сильно играл, не перенапрягался. Но «Локомотив» вообще ничего не создал за всю игру. Меня это просто убило. Я даже всю ночь не спал из-за этого, думал, как так можно играть?

- Николичу пора на выход?

- Не знаю. Может, ему объявили втихаря, что пора на выход. Или его заставляют ставить тех футболистов, которых он не хочет. Трудно судить, что происходит в клубе, но что-то нехорошее это точно. Непонятно, почему Баринова опустили в защиту? Почему не играет Мурило? В результате Баринова поставили в оборону, а в его зоне никого нет, и оттуда шли все проблемы «Локомотива». Эта зона была пустая, и туда врывались игроки «Лацио», и делали, что хотели. Считаю, москвичи отскочили. Они должны были штук пять получить.

- Но ведь у «Спартака», который вчера победил «Наполи», тоже много проблем. В середине играли молодые Умяров и Литвинов, но «красно-белые»смотрелись совсем по-другому с лидером Серии А. Почему?

- Просто «Спартак» выдал все, на что способен. Команда билась за каждый мяч, на каждом участке поля. И это принесло свои плоды. Если ты неравнодушен к игре и хочешь победить, даже при таком состоянии команды они побили «Наполи». Хотя класс соперника гораздо выше.

- Многие считают, что ключевую роль сыграло удаление у «Наполи». Согласны?

- Конечно, москвичам здесь повезло. Но «Спартак» пропустил уже на пятнадцатой секунде и мог еще пропустить штуки три. Но ему удалось переломить игру, и добился своего – выиграл этот матч.

- А если бы Соболев реализовал в концовке свой момент, мог быть вообще разгром итальянцев.

- Да. Этот мяч надо было, конечно, забивать. Но и так результат нормальный. «Спартак» здорово поправил положение и теперь может побороться за второе место в группе.

- А «Локомотив»?

- У него все гораздо сложнее. Сейчас дома нужно обыгрывать «Галатасарай» и отбирать очки на выезде. Но с такой игрой, какую показывает «Локомотив» три матча подряд, ничего не сделаешь.

Елена Григорьевская