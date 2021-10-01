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Таски отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Наполи»

01 Октября 2021 • 10:43 Комментировать
Наполи
2:3
Спартак Москва
окончен

Экс-футболист московского «Спартака» Сердар Таски поделился мнением о результате вчерашнего матча между «красно-белыми» и «Наполи». Встреча состоялась в Неаполе и завершилась победой москвичей со счетом 3:2.

«Для меня победа «Спартака» стала большим сюрпризом. Надеюсь, эта уверенность перенесется в чемпионат. Промес вчера отлично проявил себя», - рассказал Сердар в беседе с журналистом Sport24.

Напомним, что в первом туре «Спартак» потерпел домашнее поражение от варшавской «Легии» со счетом 0:1.

После двух проведенных матчей московский коллектив набрал три балла и занимает второе место в таблице. В следующем туре «красно-белые» на своем поле встретятся с «Лестером».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Сердар Таски
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