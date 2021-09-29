​Смородская: «Спартак» попадёт под гусеницу «Наполи»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», высказалась перед матчами российских клубов в Лиге Европы против команд из Италии.

Смородская рассказала «Спорт-Экспрессу», что она верит в набор очков «Локомотивом» в гостях у «Лацио». А вот в набор очков «Спартаком» в гостях у «Наполи» Ольга не верит. Она опасается возможного разгрома «красно-белых» в Неаполе.

«Наполи» набрал темп, спокойно можно попасть под его гусеницу. Думаю, «Спартак» под неё и попадет», - поделилась своим мнением Смородская.

Отметим, что после шести туров «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Лучано Спаллетти пока не потеряла ни одного очка.