«Спартак» после победы над «Наполи» разместил фото с горящими в огне спагетти

В «Твиттере» московского «Спартака» был опубликован новый пост по случаю победы над «Наполи» (3:2) в Лиге Европы.

«Красно-белые» добавили фото с кастрюлей с водой и спагетти, которые горят в огне.

«Обжарка», — написано в социальной сети.

Так «Спартак» ответил на пост с печёной свиньёй в итальянском «Твиттере», который появился в сети до начала поединка.

В матче с «Наполи» москвичи все три гола забили после перерыва. Дубль записал в актив Куинси Промес. Ещё один точный удар в активе Михаила Игнатова.