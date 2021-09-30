«Спартак» пропустил на первой минуте, но победил «Наполи» в матче с двумя удалениями

В матче второго тура Лиги Европы «Наполи» принимал «Спартак».

Шесть матчей – шесть побед с общим счётом 16:2 и единоличное лидерство в Серии А. С такими показателями «Наполи» подходил к домашнему матчу с московским «Спартаком» в Лиге Европы, где, кстати, у неаполитанцев дела шли не так ярко. В первом туре «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Лестером» - 2:2. Результат «Спартака» вспоминать не очень хочется, домашнее поражение от «Легии» ещё не зажило.

«Красно-белые» прибыли в Неаполь исправлять ситуацию, но по итогу исправить ничего не получилось. Что, правда, ожидалось заранее. «Наполи» при Лучано Спаллетти взял слишком крутой старт и «Спартак» сейчас не тот соперник, который может остановить неаполитанцев. Руй Витория обошёлся без экспериментов с составом «тень» Ларссона травмирована, «тень» Соболева опять осталась на скамейке запасных.

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Лучано Спаллетти чуть помог ротацией – в запасе остался лучший бомбардир «Наполи» Виктор Осимхен, Дрис Мертенс, Ирвинг Лосано. В ответ помог «Наполи» Максименко. На первой же минуте пропустил «Спартак», а Александр явил миру вратарскую ошибку. Подача с левого фланга от Инсинье последовала точно в руки Максименко, но тот выпустил мяч аккурат на Элмаса, которому осталось пробить мимо растерявшегося голкипера – 1:0.

В подобной манере «Наполи» собирался забить второй раз. Диагональ Инсинье теперь нашла на правом углу вратарской Ди Лоренцо, тот скинул на Петанью, и форвард пробил с пяти метров. «Спартак» спас Жиго, подставившийся под мяч. Москвичи же молчали. Однажды Айртон заработал штрафной удар, получив по ногам от Политано. Бакаев хитро разыграл стандарт с Промесом, но затем навесил неудачно.

Вечер перестал быть томным после ужасной передачи Понсе. Мозес с трудом успел к мячу, но успел раньше Марио Руй, который затем прямой ногой врезался в Виктора. Рефери сначала показал желтую карточку, но просмотр VAR убедил его изменить решение - красная карточка. Спаллетти отреагировал неожиданно, сняв с игры Лоренцо Инсинье, дабы Малькюи вышел на фланг обороны. Руй Витория тоже сделал замену в первом тайме, убрав Понсе, тоже замахнувшегося на красную карточку.

Случилась замена в компенсированное к первому тайму времени, но в эти 5 минут уместились и события погорячее. Куинси Промес закрутился в штрафной площади, заработав пенальти, и пока арбитр убегал смотреть повтор, команды умудрились устроить знатную заварушку. Иван Кружляк вернулся с двумя вердиктами: пенальти отменён, Ди Лоренцо и Соболев получили по жёлтой карточке за неспортивное поведение. Невероятные 10 минут переиграли команды в первом тайме и наконец прозвучал свисток на перерыв.

«Спартак» сравнял счёт через 10 минут после старта второго тайма. Москвичи разыграли угловой с правого края. Мозес в итоге прострелил, серия рикошетов сыграла на руку Промесу, который из центра штрафной площади пробил Мерета – 1:1. В следующей атаке опять Виктор Мозес на фланге накрутил Малькюи, навесив на Соболева. Александр с трудом дотянулся до мяча, пробив мимо ворот. «Наполи» тоже огрызался. Костас Манолас даже отличился после подачи Кевина Малькюи, но рефери заранее зафиксировал офсайд.

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Затем Манолас ещё простил «Спартак» после ошибки Максименко, а развязка наступила за 10 минут до конца. Айртон улетел на заброс и прострелил с левого фланга. Бакаев мяч пропустил, а Михаил Игнатов пробил в касание с линии штрафной площади – 1:2. Но концовку раскрасил Кофрие. Высоко поднял ногу Максимилиано, врезав по животу Виктору Осимхену. Вторая жёлтая карточка, превратившаяся в красную, и команды завершали матч в равных составах.

И как раз в равных составах «Спартак» поставил точку. Умяров из центра отдал прекрасную передачу на Соболева, Александр прострелил в касание, а Промес пробил уже по пустому створу. Правда, в компенсированное уже время с правого фланга прибежал Ди Лоренцо, прострелил на линию вратарской, где никто Осимхена не держал. Виктор в касание пробил Максименко - 2:3. Последний гол за хозяевами, но случилась-таки волевая победа «Спартака» в Неаполе!