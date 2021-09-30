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Лига Европы

«Спартак» пропустил на первой минуте, но победил «Наполи» в матче с двумя удалениями

30 Сентября 2021 • 21:52 Комментировать (45)
Наполи
2:3
Спартак Москва
окончен

В матче второго тура Лиги Европы «Наполи» принимал «Спартак».

Протокол игры  
Наполи 2:3 Спартак Москва
(1:0) Элмас Эльиф 1'    
    55' Промес Куинси (1:1)
    80' Игнатов Михаил (1:2)
    90' Промес Куинси (1:3)
(2:3) Осимхен Виктор 90'    
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни   45' Манолас Костас   84' Кулибали Калиду   65' Руй Мариу   29' Элмас Эльиф   82' (Уна Адам (   82') Фабиан Руис   78' Зелиньски Пётр   46' (Осимхен Виктор (   46') Политано Маттео Петанья Андреа   46' (Замбо-Ангисса Андре-Франк (   46') Инсинье Лоренцо   41' (Малку Кевин (   41')
Запасные: Оспина Давид Ррахмани Амир Идасяк Губерт Лосано Ирвинг Жуан Жезус Мертенс Дрис Дзаноли Алессандро Демме Диего
Максименко Александр   89' Кауфриз Максимилиано   65'   82' Жиго Самуэль Джикия Георгий Мозес Виктор Литвинов Руслан   45'   73' (Игнатов Михаил (   73') Бакаев Зелимхан   88' (Ломовицкий Александр (   88') Умяров Наиль Айртон Лукас   77' Понсе Эсекель   43'   45' (Соболев Александр Сергеевич (   45'   45') Промес Куинси
Запасные: Ребров Артём Селихов Александр Гапонов Илья Ещенко Андрей Мельников Степан
30 сентября. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

Шесть матчей – шесть побед с общим счётом 16:2 и единоличное лидерство в Серии А. С такими показателями «Наполи» подходил к домашнему матчу с московским «Спартаком» в Лиге Европы, где, кстати, у неаполитанцев дела шли не так ярко. В первом туре «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Лестером» - 2:2. Результат «Спартака» вспоминать не очень хочется, домашнее поражение от «Легии» ещё не зажило.

«Красно-белые» прибыли в Неаполь исправлять ситуацию, но по итогу исправить ничего не получилось. Что, правда, ожидалось заранее. «Наполи» при Лучано Спаллетти взял слишком крутой старт и «Спартак» сейчас не тот соперник, который может остановить неаполитанцев. Руй Витория обошёлся без экспериментов с составом «тень» Ларссона травмирована, «тень» Соболева опять осталась на скамейке запасных.

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Лучано Спаллетти чуть помог ротацией – в запасе остался лучший бомбардир «Наполи» Виктор Осимхен, Дрис Мертенс, Ирвинг Лосано. В ответ помог «Наполи» Максименко. На первой же минуте пропустил «Спартак», а Александр явил миру вратарскую ошибку. Подача с левого фланга от Инсинье последовала точно в руки Максименко, но тот выпустил мяч аккурат на Элмаса, которому осталось пробить мимо растерявшегося голкипера – 1:0.

В подобной манере «Наполи» собирался забить второй раз. Диагональ Инсинье теперь нашла на правом углу вратарской Ди Лоренцо, тот скинул на Петанью, и форвард пробил с пяти метров. «Спартак» спас Жиго, подставившийся под мяч. Москвичи же молчали. Однажды Айртон заработал штрафной удар, получив по ногам от Политано. Бакаев хитро разыграл стандарт с Промесом, но затем навесил неудачно.

Вечер перестал быть томным после ужасной передачи Понсе. Мозес с трудом успел к мячу, но успел раньше Марио Руй, который затем прямой ногой врезался в Виктора. Рефери сначала показал желтую карточку, но просмотр VAR убедил его изменить решение - красная карточка. Спаллетти отреагировал неожиданно, сняв с игры Лоренцо Инсинье, дабы Малькюи вышел на фланг обороны. Руй Витория тоже сделал замену в первом тайме, убрав Понсе, тоже замахнувшегося на красную карточку.

Случилась замена в компенсированное к первому тайму времени, но в эти 5 минут уместились и события погорячее. Куинси Промес закрутился в штрафной площади, заработав пенальти, и пока арбитр убегал смотреть повтор, команды умудрились устроить знатную заварушку. Иван Кружляк вернулся с двумя вердиктами: пенальти отменён, Ди Лоренцо и Соболев получили по жёлтой карточке за неспортивное поведение. Невероятные 10 минут переиграли команды в первом тайме и наконец прозвучал свисток на перерыв.

«Спартак» сравнял счёт через 10 минут после старта второго тайма. Москвичи разыграли угловой с правого края. Мозес в итоге прострелил, серия рикошетов сыграла на руку Промесу, который из центра штрафной площади пробил Мерета – 1:1. В следующей атаке опять Виктор Мозес на фланге накрутил Малькюи, навесив на Соболева. Александр с трудом дотянулся до мяча, пробив мимо ворот. «Наполи» тоже огрызался. Костас Манолас даже отличился после подачи Кевина Малькюи, но рефери заранее зафиксировал офсайд.

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Затем Манолас ещё простил «Спартак» после ошибки Максименко, а развязка наступила за 10 минут до конца. Айртон улетел на заброс и прострелил с левого фланга. Бакаев мяч пропустил, а Михаил Игнатов пробил в касание с линии штрафной площади – 1:2. Но концовку раскрасил Кофрие. Высоко поднял ногу Максимилиано, врезав по животу Виктору Осимхену. Вторая жёлтая карточка, превратившаяся в красную, и команды завершали матч в равных составах.

И как раз в равных составах «Спартак» поставил точку. Умяров из центра отдал прекрасную передачу на Соболева, Александр прострелил в касание, а Промес пробил уже по пустому створу. Правда, в компенсированное уже время с правого фланга прибежал Ди Лоренцо, прострелил на линию вратарской, где никто Осимхена не держал. Виктор в касание пробил Максименко - 2:3. Последний гол за хозяевами, но случилась-таки волевая победа «Спартака» в Неаполе!

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи
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Комментарии (44)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
30 Сентября 2021 в 22:24
Спартак, ты ли это? Брависсимо, красно-белые))
Наглядно показали, что Наполи весьма случайный лидер Серии А. Если хотите образец самой безобразной игры в защите - просто посмотрите игру Кулибали)) этот мешок недавно стоил 100 млн.
Spirit
30 Сентября 2021 в 22:26
Надо же белая крыса не повесилась после победы Спартака в ЛЕ)))
CELTIC FROST
30 Сентября 2021 в 22:52
как же хорошо. что его в свое время не купили в АПЛ. могучий. как дуб. и бестолковый человек-привоз. вот уж топ-защитник))
Spirit
30 Сентября 2021 в 22:23
Не получилось Спартаку побить рекорд коней! НОЛЬ ПОБЕД В ГРУППОВОМ ЭТАПЕ ЛЕ!
779
30 Сентября 2021 в 22:20
Редко стал напоминать Спартак что это за клуб, но всё таки случаются салюты и на нашей улице.
Перед матчем была мысль, что Наполи не захочет нас рвать только по одной причине - всё таки это ЛЕ, а не ЛЧ.
Но начало опровергало это - нас собирались именно рвать.))) А мы минут десять были прекрасной ветошью для этого процесса. Мандраж всех и вся можно было не увидеть только слепому.
Но вот подарок судьбы - удаление. Удивительно - ладно было, если б это был матч равных соперников и тогда объяснима его роль, а так странным образом оно перевернуло игру.
Мне кажется, главную роль сыграл Мозес в этом. Он настолько уверенно и успешно стал накручивать фланг, что команда встрепенулась. В помощь ему пришёл самоуверенный Бакаев. И получилось то, что оказывается мы попали не на трансляцию изнасилования, а очень даже на отличненький матч.
До перерыва Промес, Айртон и Понсе смотрелись неумехами. После - везенье вернулось к Квинси, а Айртону удалось всё таки и против топ соперника провертеть пару своих эпизодов.
Всё таки Наполи был не на топе своих желаний, собирались малой кровью сделать результат. А нам честь и хвала, что сыграли ярко, по своему. Запирали Наполи в своей штрафной! Это что то.
Молодцы опорники. Умяров совершил чудо проход и по сути организовал важнейший гол. Литвинов умница. Но всё таки их делала опорная итальянцев. Это уже класс и состав.
Кофрие - наше всё.))) Чёткая, сверх спокойная работа на минималке движений в своей штрафной и полный снос башни в эпизодах. Третий матч он неустанно вписывает себя в ньюмейкеры своим влиянием на результат.)))
Соболеву нужно играть. Он расползается в отсутствии формы.
Всех с приятнейшей Победой! Это точно для истории.
Руй теперь Топ.)))
K.karitch
30 Сентября 2021 в 22:10
Ай да пищевичок! Надолго ли только?
Nе gustа
30 Сентября 2021 в 22:10
живо вспомнились 5-1 с Севильским цырульником и следом 0-7 от ливерка..но усё ж кастрати придал ускорения,мобыть по инерции и лестер нахлобучат))
Урзюм
30 Сентября 2021 в 22:10
Ну что сказать - молодцы мясные. Давно не помню у Спартака такой воли к победе. Удивили. Конечно повезло с удалением, но... Спартак сегодня бился.
Мои поздравления.
Spirit
30 Сентября 2021 в 22:19
Не засоряй ветку своими вонючими поздравлениями с болота!
Diman777
30 Сентября 2021 в 22:10
А тем временем Легия уделала Лестер...
Необычный денёк выдался)
Спартаку спасибо вопреки всем стараниям федуна смогли порадовать болел.
Nе gustа
30 Сентября 2021 в 22:12
што и лестеру от кастрати досталось?))
Diman777
30 Сентября 2021 в 22:13
протри зенки - посмотри результаты матчей)
Spirit
30 Сентября 2021 в 22:20
У него глаза боярышником залиты.
Nе gustа
30 Сентября 2021 в 22:24
дак кастрати это теперь ваш со спиридом кумир,видишь какого пинка вам дал,аж Наполи с перепугу обыграли))
SpaM
30 Сентября 2021 в 22:09
При всем уважении к Наполи - каким ером они сделали 6 из 6 в серии А? Сегодня не показали совершенно ничего вменяемого.
Обидно, что Соболев загубил 1-4, иначе было бы совсем по красоте.
Но в любом случае львы. С победой.
Spirit
30 Сентября 2021 в 22:08
Судя по комментариям на помойке траур. Не получилось немытым быть единственным клубом, который выигрывает в ЕК. Ну да Спартак всего навсего обыграл лидера серии А в гостях, это ведь не Мяльме и не Брюгге дома))
Но если серьезно, то играли отвратительно, хорошо что так рано пропустили и игроки Наполи тупо расслабились. Очень рад, чтотСпартак первый, кто умыл бездарного тренера Спаггети. Это начало падения Наполи в серии А, так было со всеми клубами котроые он тренировал последнее время!!!
Diman777
30 Сентября 2021 в 22:12
Мы играли вчерашними игроками фнл, при таком раскладе победа над Уфой уже подвиг)
Spirit
30 Сентября 2021 в 22:22
Промес, Мозес, Соболев, Максименко, Жиго? Ерунду то не пиши.
Nе gustа
30 Сентября 2021 в 22:28
фас димана спирид))
Урзюм
30 Сентября 2021 в 22:14
Судя по твоему каменту ты на следующий год обязательно пойдешь в школу. Для аутистов. Если перестанешь писаться.
Spirit
30 Сентября 2021 в 22:18
Чего немытый, траур на помойке? Иди хлебни дешевого пойла в честь победы шлюхи зинки.
В школу аутистов я тебя хотел записеть, но скпзали вонючих бомжей не берут!
Nе gustа
30 Сентября 2021 в 22:27
да то што сыться,это не страшно,он в памперсе ходит всегда...в одном и том же
Nе gustа
30 Сентября 2021 в 22:22
утри пятачину то,сам ведь знаешь што у Бардака сегодня 5-0 с Наполи а завтра 0-10 с венгерским "Ломбардом" из города Папа))непонятно другое,какого буя ты даже сейчас по помойкам лазишь и высматриваешь што там у немытых))
Spirit
30 Сентября 2021 в 22:24
На помойке лазить твой удел, немытого бомжа, поклонника питерской шлюхи зинки)
Nе gustа
30 Сентября 2021 в 22:31
прекращай ты уже носки нюхать,бомжи с помойками мерещиться перестанут))
JUMPER
30 Сентября 2021 в 22:38
дык он эдак шифруитьси...энтат шилудивый махнарылый....)))живёть он тама на самай балшой памойки в маскве...))) он усё знаить пра нимытых...виде пра них вищаить...)))
Volk Odinochka
30 Сентября 2021 в 22:07
Классный матч в котором всё было, очень зрелищный и сморибельный. Всех болельщиков народной команды с волевой победой.
Bathet30
30 Сентября 2021 в 22:07
Всех с победой!
Добавленное время сплошной валидол. Вот такой боевой настрой и хотелось бы видеть дальше, а не передвижения по полю пешком. Молодцы Литвинов и Умяров, что не дрогнули в центре поля и дали отпор сопернику. Антифриза надеюсь не увижу больше в обороне. Ногами машет лучше любого каратиста. Максименко нужна передышка, а то ошибок хватает в последнее время. Неплохо бы и Селехову дать шанс. Соболев мог сегодня нас от нервотрепки избавить, если вспомнил бы как забивать. Главное, чтоб Федун с Заремой не выползли из нары и все не испортили.
CELTIC FROST
30 Сентября 2021 в 22:06
Раз в несколько лет Спартак в отдельно взятом матче в еврокубках могёт. Вспоминаем 2017-й с Севильей, радуемся и ждем следующего скальпа (около)топа. Очевидно, году так в 2025-м.
JUMPER
30 Сентября 2021 в 22:02
ай... хрюндиля устроили трилер в ниапали...))) сламали хрибёт нипалитанцам...))) ну и чо эдак расхваливали напали ??? абычная очинь среднинькая каманда с дырявай абаронай...))) карочи бесагоны...)))
С пабедай КБ!!! пависилили спасиба...)))
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окончен Спарта Прага 1:0 Глазго Рейнджерс
окончен Штурм 1:4 ПСВ
окончен Антверпен 0:1 Айнтрахт Фр
окончен Реал Сосьедад 1:1 Монако
окончен Наполи 2:3 Спартак Москва
окончен Лион 3:0 Брондбю
Идет 85 минута Селтик 0:3 Байер Л 3.7 3.6 2.04
Идет 78 минута Марсель 0:0 Галатасарай 1.93 3.5 4.3
Идет 84 минута Лудогорец 0:1 Црвена Звезда 2.85 3.45 2.49
Идет 87 минута Лацио 2:0 Локомотив Москва 1.42 4.7 8.2
Идет 86 минута Вест Хэм 1:0 Рапид Вена 1.31 5.2 12
Идет 87 минута Ференцварош 1:2 Бетис 4.7 3.8 1.77
Идет 85 минута Генк 0:3 Динамо Загреб 2.34 3.5 3.05
Идет 85 минута Брага 2:1 Митьюлланд 2.03 3.5 3.85
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