Ветеран ЦСКА Пономарёв: «Спартак» - позор нашего футбола, им не видать выхода из группы»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв остался недоволен вчерашней победой «Спартака» над «Наполи» в групповом раунде Лиги Европы. Подопечные Руя Витории одолели соперника на выезде со счетом 3:2. Дубль оформил Куинси Промес, еще один мяч в активе Михаила Игнатова.

«Это пародия на футбол. Спартаковцы испугались, давали итальянцам спокойно разыгрывать. В обороне играть не умеют... Позор нашего футбола. Им не видать выхода из группы», - рассказал ветеран «армейцев» в беседе с журналистом «Спорт-экспресса».

После двух сыгранных туров «красно-белые» набрали три балла и занимают второе место в таблице группы С. «Наполи» с одним очков идет на третьей позиции.

Следующий матч в еврокубке подопечные Руя Витории проведут против «Лестера» на «Открытие Банк Арене». Встреча состоится 20 октября.