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Лига Европы

Ветеран ЦСКА Пономарёв: «Спартак» - позор нашего футбола, им не видать выхода из группы»

01 Октября 2021 • 10:15 Комментировать (10)
Наполи
2:3
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв остался недоволен вчерашней победой «Спартака» над «Наполи» в групповом раунде Лиги Европы. Подопечные Руя Витории одолели соперника на выезде со счетом 3:2. Дубль оформил Куинси Промес, еще один мяч в активе Михаила Игнатова.

«Это пародия на футбол. Спартаковцы испугались, давали итальянцам спокойно разыгрывать. В обороне играть не умеют... Позор нашего футбола. Им не видать выхода из группы», - рассказал ветеран «армейцев» в беседе с журналистом «Спорт-экспресса».

После двух сыгранных туров «красно-белые» набрали три балла и занимают второе место в таблице группы С. «Наполи» с одним очков идет на третьей позиции.

Следующий матч в еврокубке подопечные Руя Витории проведут против «Лестера» на «Открытие Банк Арене». Встреча состоится 20 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Пономарёв
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
01 Октября 2021 в 11:57
И тут Остапа понесло... Кубыть овса не доложили однако....
Zurukukkk
01 Октября 2021 в 11:55
ай,вот тока не надо усех собак вешать на одного-ВЕСЬ наш футбол одно сплошное большое позорище,с такими деньгами и людскими ресурсами...вспоминая времена ссср- там могли как-то повеселее рулить футболом,хотя бы в плане зрелищности,да и по результатам думаю не так тошно,как сейчас!..
Varlakovgeorge
01 Октября 2021 в 11:49
чья бы конина мычала
CELTIC FROST
01 Октября 2021 в 11:43
Мож и не выйдут, но все же, жыстока). Эко дедусю раскапустило от победы ненавистного ему футбольного классового врага)
Марченко Максим
01 Октября 2021 в 11:33
Пономарёв как будь-то АмЭрЫку открыл ,ясен красен ,что они не выйдут из группы ))) Хотяяя... ,нее ,нет ))
Id152079006
01 Октября 2021 в 11:19
Когда рот открывает очередной футбольный ветеран, становится как-то не по себе...
Evgen 86
01 Октября 2021 в 11:19
Классно подкинули овна на вентилятор) тут таких полоумных и без этого ушибленного ветерана хватает
Starpom
01 Октября 2021 в 11:00
Альцгеймер у полоумного, пора закрывать.....
Spirit
01 Октября 2021 в 10:32
Он забыл, что его помойка конская два сезона не могла обыграть в ЛЕ клубы о которых никто раньше и не слышал)))
Что тогда этот упоротый конь молчал?
CELTIC FROST
01 Октября 2021 в 11:48
та не. тогда он их тоже поливал) но здесь все-таки он не прав. да - недостатков в игре было полно. но после такого кричать о позоре - ОМГ
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