Руй Витория: Я очень счастлив

Наставник «Спартака» Руй Витория оценил игру команды в поединке Лиги Европы с «Наполи». Москвичи пропустили уже на 1-й минуте, но в итоге победили со счётом 3:2.

Витория знал, что его команде предстоит сложный матч, поскольку «Наполи» демонстрирует отличную игру в Серии А.

«Было непросто в первые 20 минут. А затем стали добавлять в уверенности.

Не могу не отметить отношение к делу и настрой. Всё было фантастическим. Я очень счастлив», — отметил Витория на пресс-конференции.

В активе российского клуба стало три очка. Следующий поединок в Лиге Европы «Спартак» проведёт с «Лестером».