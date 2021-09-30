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Лига Европы

Руй Витория: Я очень счастлив

30 Сентября 2021 • 23:21 Комментировать
Наполи
2:3
Спартак Москва
окончен

Наставник «Спартака» Руй Витория оценил игру команды в поединке Лиги Европы с «Наполи». Москвичи пропустили уже на 1-й минуте, но в итоге победили со счётом 3:2.

Витория знал, что его команде предстоит сложный матч, поскольку «Наполи» демонстрирует отличную игру в Серии А.

«Было непросто в первые 20 минут. А затем стали добавлять в уверенности.

Не могу не отметить отношение к делу и настрой. Всё было фантастическим. Я очень счастлив», — отметил Витория на пресс-конференции.

В активе российского клуба стало три очка. Следующий поединок в Лиге Европы «Спартак» проведёт с «Лестером».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Руй Витория
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