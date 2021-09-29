Спаллетти: Завтра для «Спартака» важнейший матч в турнире

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от завтрашнего матча со «Спартаком» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Спартак» хорошо играл в первом матче, но пропустил гол на 93-й минуте. Завтрашний матч - важнейший для них в турнире. В случае поражения они не смогут бороться за выход из группы, поэтому завтра футболисты попытаются выложиться на полную», - цитирует Спаллетти пресс-служба клуба.

Напомним, что в первом туре «Спартак» дома уступил «Легии» со счётом 0:1. Матч между «Наполи» и московским клубом состоится завтра, 30 сентября, в 19:45.