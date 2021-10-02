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Лига Европы

«Наполи» поддержал форварда «Спартака» Понсе

02 Октября 2021 • 09:25 Комментировать (1)
Наполи
2:3
Спартак Москва
окончен

Нападающий московского «Спартака» Эсекель Понсе получил повреждение в недавнем матче группового этапа Лиги Европы против «Наполи». Игрок повредил мениск, теперь ему потребуется хирургическое вмешательство.

Итальянский клуб отреагировал на травму футболиста и обратился к нему посредством твиттер-аккаунта.

«Эсекель, выздоравливай скорее», - гласит сообщение неаполитанского клуба.

Напомним, что поединок завершился волевой победой «Спартака» со счетом 3:2. Благодаря этому успеху подопечные Руя Витории набрали три очка и поднялись на второе место в таблице группы. Следующий матч в еврокубке «красно-белые» сыграют против «Лестера».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Эсекель Понсе
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Комментарии (1)
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Abaika
02 Октября 2021 в 10:24
Эсекель, надеюсь, что все будет хорошо. Спартак и болельщики ждут тебя.
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