WhoScored: Промес - лучший игрок «Спартака» в матче с «Наполи», Максименко - худший

Эксперты портала WhoScored определили лучшего и худшего футболиста московского «Спартака» во вчерашнем поединке группового этапа Лиги Европы с «Наполи». Матч прошел в Неаполе и завершился победой российского коллектива со счетом 3:2.

Самую высокую оценку от аналитиков получил голландский полузащитник Куинси Промес – 9,6 балла. Худшими в составе «красно-белых» признаны голкипер Александр Максименко, допустивший ошибку при первом пропущенном голе, и защитник Максимилиано Кофрие, заработавший красную карточку. Первый получил оценку 4,9, а второй – 5,2.

«Спартак» с тремя баллами занимает второе место в группе. В третьем туре москвичи сыграют против «Лестера».