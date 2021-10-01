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Лига Европы

WhoScored: Промес - лучший игрок «Спартака» в матче с «Наполи», Максименко - худший

01 Октября 2021 • 12:42 Комментировать (4)
Наполи
2:3
Спартак Москва
окончен

Эксперты портала WhoScored определили лучшего и худшего футболиста московского «Спартака» во вчерашнем поединке группового этапа Лиги Европы с «Наполи». Матч прошел в Неаполе и завершился победой российского коллектива со счетом 3:2.

Самую высокую оценку от аналитиков получил голландский полузащитник Куинси Промес – 9,6 балла. Худшими в составе «красно-белых» признаны голкипер Александр Максименко, допустивший ошибку при первом пропущенном голе, и защитник Максимилиано Кофрие, заработавший красную карточку. Первый получил оценку 4,9, а второй – 5,2.

«Спартак» с тремя баллами занимает второе место в группе. В третьем туре москвичи сыграют против «Лестера».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Максименко Куинси Промес
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Комментарии (3)
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Wertygaz
01 Октября 2021 в 12:49
Как минимум счет бы написали правильно, не 2:1, а 3:2. А раз матч гостевой то вернее будет писать игра завершилась со счетом 2:3.
Spirit
01 Октября 2021 в 13:07
дилетанты)
Redwhite1959
01 Октября 2021 в 12:48
В котором матче уже Максименко этим порталом признаётся худшим в составе "Спартака"! Не пора ли ему в "Спартак-2" на перезагрузку?
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