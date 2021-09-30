«Спартак» победил в Неаполе и забил три! Кто добыл «красно-белым» самый неожиданный успех в сезоне

Оценки футболистам Руя Витории

Вряд ли кто-то мог подумать, что «Спартак», с трудом ковыряющий по одному голу в РПЛ, забьёт целых три в Неаполе. Да ещё и победит «Наполи», нанеся команде Лучано Спаллетти первое поражение в сезоне. Однако случился именно этот сценарий. «Красно-белые» с заслуженной победой возвращаются из Неаполь, пусть и очень помог им Марио Руй, придумавший себе глупейшее удаление.

Статистика матча: владение мячом – 48:52, удары по воротам – 11:15, в створ – 3:3, угловые – 6:9. Кто же добыл столь неожиданную для «Спартака» победу? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки «красно-белым».

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 4,0. Откровенно неудачный матч для голкипера «Спартака». Ошибся на 11-й секунде, подарив гол Элмасу, ошибался и далее, сегодня буквально вздрагивал на выходах. Манолас простил ошибку Максименко, но это не отменяет слабой игру Александра.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ – 4,0. Ну куда поднимал ногу Кофрие? Всё же понятно, арбитр ждал момента, чтобы уровнять составы, а Максимилиано откровенно рубил Осимхена оба раза. Виктор вчистую переиграл Кофрие, за 25 минут организовав тому удаление.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,0. Слабый матч провёл и Джикия, зачем-то опекавший Жиго во многих моментах. Прозевал рывок Элмаса в голевом эпизоде, и вообще, из его зоны с правого полуфланга регулярно обострял Ди Лоренцо.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 6,0. Единственный защитник «Спартака», державший марку. Жиго был непобедим в воздухе (выиграл 5 эпизодов из 5) и заблокировал два опаснейших удара «Наполи», но всё-таки поучаствовал в защитной вакханалии, творившейся в центре обороны «Спартака».

АЙРТОН – 5,0. Бразилец – не защитник, когда уже это поймёт Витория? Элмас и Ди Лоренцо постоянно строили атаки через фланг Айртона, диагонали Инсинье (пока тот был на поле) проходили на ура. И даже голевая передача не смогла сгладить впечатление от ужасной оборонительной работы Айртона.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 5,5. Сложновато пришлось Литвинову против «Наполи». Проседала опорная зона, проиграл Руслан 3 единоборства из 4, частенько запаздывал к эпизодам – отсюда и жёлтая карточка. Замена Литвинова читалась даже чуть раньше.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 6,5. Наиль отработал получше. Три отбора в активе Умярова, куда более серьёзная боевитость (выиграл 7 эпизодов борьбы из 14), и куда более частое участие в игровых эпизодах. Конечно, не будем забывать, что именно Умяров отличной передачей разогнал третью голевую атаку.

ВИКТОР МОЗЕС – 7,5. Без голов и ассистов ушёл с поля Мозес и, пожалуй, это – главная несправедливость матча. Виктор заработал красную карточку для Руй (главный момент матча), после удачного дриблинга прострелил на первый гол и вообще регулярно обострял, вчистую выиграв фланг.

КУИНСИ ПРОМЕС – 8,0. После первого тайма можно было говорить о неудачном матче Промеса, но излишняя суматоха пропала во второй половине встречи, и Куинси зарешал. Оказывался в нужное время в нужном месте, завершив две голевые атаки «Спартака», четыре раза обострял игру передачей, трижды удачно шёл в дриблинг.

Embed from Getty Images

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 5,5. А вот у Бакаева беда была с обостряющими передачами. Однажды пытался сыграть красиво у чужой штрафной площади и привёз контратаку. Долго думал, находясь с мячом, Зелимхан – частенько его накрывали игроки «Наполи».

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ – б/о. Ужасные 45 минут провёл Понсе. Витория заменил аргентинца, чтобы спасти того от красной карточки.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о. Ассистировал Куинси Промесу в быстрой атаке, но в остальное время играл слабо. Загубил два момента, слабо боролся, не нагнетал давление.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 7,0. Шикарным ударом завершил комбинацию «Спартака», не испортил картины в центре поля, за 17 минут отдав 7 точных передач.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ – б/о.